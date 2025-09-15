9 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool

Liverpool bế tắc

Hàng vạn khán giả trên sân Turf Moor cứ ngồi thẫn thờ khi tiếng còi dứt trận vang lên. Chẳng ai tin đoàn quân của HLV Scott Parker đã thi đấu kiên cường suốt từ đầu trận nhưng mọi nỗ lực của họ như "đổ sông đổ biển" chỉ trong vài phút cuối.

Trận chiến ở sân Turf Moor căng thẳng hơn dự báo

Tấm thẻ đỏ (hai thẻ vàng) của Lesley Ugochukwu phút 84 dường như đã đánh gục niềm tin của các cầu thủ chủ nhà, để rồi đến phút 90+3, cầu thủ vào thay người Hannibal Mejbri phạm sai lầm khó tha thứ, mang đến đoạn kết nghiệt ngã cho Burnley.

Căng thẳng tại Turf Moor

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Liverpool nhanh chóng áp đặt thế trận. Các học trò của HLV Arne Slot cầm bóng vượt trội, pressing liên tục nhằm bóp nghẹt hàng thủ chủ nhà. Tuy vậy, Burnley cho thấy sự lì lợm đáng nể, thi đấu tập trung và không ngần ngại phạm lỗi để làm chậm nhịp tấn công đối thủ. Thủ môn Martin Dubravka cùng bộ đôi trung vệ chơi đầy quả cảm, hóa giải hàng loạt pha dứt điểm của Salah, Ekitike, Gakpo hay Szoboszlai.

Pha dứt điểm nguy hiểm của Ryan Gravenberch

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào, phản ánh đúng cục diện: Liverpool nắm quyền kiểm soát nhưng bất lực trong khâu dứt điểm, còn Burnley phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

Các cầu thủ Liverpool căng thẳng trên sân

Những sự thay đổi nhân sự của HLV Arne Slot từ cuối hiệp một và đầu hiệp hai giúp Liverpool tấn công mạnh mẽ hơn, song Burnley vẫn đứng vững. Không chỉ phòng thủ kín kẽ, đội chủ nhà còn khiến khung thành Alisson chao đảo vài lần với các pha phản công nhanh.

Florian Wirtz tiếp tục có trận dấu gây thất vọng

Bước ngoặt nghiệt ngã

Bước ngoặt đến ở phút 84 khi Lesley Ugochukwu nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Burnley chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân. Lợi thế hơn người giúp Liverpool gia tăng sức ép nghẹt thở, và đúng vào phút bù giờ 90+3, cú sút của Jeremie Frimpong chạm tay Hannibal Mejbri trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Mohamed Salah ghi bàn duy nhất từ chấm 11m

Trên chấm 11m, Mohamed Salah lạnh lùng đánh bại thủ môn Dubravka, ấn định chiến thắng 1-0 cho Liverpool.

Niềm vui vỡ òa với thầy trò HLV Arne Slot, trong khi các cầu thủ Burnley tiếc nuối khi đã cầm cự kiên cường gần như cả trận.

Liverpool toàn thắng 4 vòng mở màn

Với 3 điểm quý giá, Liverpool duy trì mạch toàn thắng sau 4 vòng, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Burnley dù trắng tay nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng bởi lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu quả cảm.

Tác giả: Đông Linh (theo Premier League)

Nguồn tin: Báo Người lao động