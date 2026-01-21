Trải nghiệm iPhone 17 sau 4 tháng sử dụng: Yếu và mạnh ở đâu?

Trong khi phiên bản Pro thu hút sự chú ý với cụm camera thiết kế lại và màu cam nổi bật, iPhone Air có thiết kế siêu mỏng thì iPhone 17 lại nổi lên như một bản nâng cấp hoàn thiện nhất. iPhone 17 chính là một bước tiến đáng ghi nhận, đặc biệt sau nhiều năm mẫu iPhone tiêu chuẩn luôn bị xem là “vịt con xấu xí” trong dòng iPhone của Apple.

iPhone 17 là chiếc iPhone cơ bản được Apple làm tốt nhất trong nhiều năm.

Để có một cái nhìn tốt hơn về mẫu iPhone 17 này, một cây viết Laura đến từ Urban Tecno đã chia sẻ trải nghiệm với iPhone 17 khi xem đó là mẫu smartphone chính trong suốt 100 ngày qua. Bằng cái nhìn của mình, Laura đã liệt kê ra những điểm mạnh và yếu của thiết bị.

✅ Điểm mạnh

iPhone 17 có thiết kế không thay đổi nhiều so với tiền nhiệm iPhone 16, nhưng sức hấp dẫn trên sản phẩm lại nằm ở cải tiến về phần cứng. Màn hình 6,3 inch đã được nâng cấp lên tốc độ làm mới 120 Hz thay vì 60 Hz suốt trong nhiều năm, điều này giúp trải nghiệm điều hướng mượt mà hơn. Độ sáng tối đa thậm chí đạt 3000 nits ấn tượng và hỗ trợ cả tính năng màn hình luôn bật (Always On) đã được cải thiện từ iPhone 14 Pro.

Màn hình 120Hz cho trải nghiệm lướt khá mượt mà.

Bên trong, chip A19 cho phép thực hiện mọi tác vụ nhanh chóng, từ xem video đến chơi game. Dung lượng lưu trữ khởi điểm đã tăng lên 256 GB, đáp ứng nhu cầu của người dùng về không gian lưu trữ.

Camera chính 48 MP cho chất lượng ảnh tuyệt vời, trong khi camera siêu rộng cũng được nâng cấp lên 48 MP, mặc dù vẫn cần cải thiện trong điều kiện thiếu sáng. Ở mặt trước, máy đi kèm camera 18 MP với khả năng căn giữa khung hình là một điểm cộng lớn cho những người yêu thích chụp ảnh selfie.

❌ Điểm yếu

Mặc dù có những cải tiến rất nổi bật nhưng iPhone 17 vẫn còn một số hạn chế. Điện thoại đi kèm thỏi pin có dung lượng 3.700 mAh, dù lớn hơn một chút so với tiền nhiệm nhưng không đủ cho những người dùng có nhu cầu cao. Laura đã trải nghiệm sử dụng màn hình liên tục với thời gian trụ được trong 6,5 giờ, nhưng nếu sử dụng liên tục cho các hoạt động nặng, pin có thể nhanh chóng cạn kiệt.

Việc quay video gặp hạn chế khiến máy nóng.

Bên cạnh đó, hiện tượng quá nhiệt khi quay video 4K trong thời gian dài hoặc chạy các ứng dụng nặng cũng là một vấn đề cần lưu ý, vì nó có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Nhìn chung, iPhone 17 là một thiết bị tốt. Tuy nhiên, với những hạn chế về thời lượng pin, hiện tượng quá nhiệt và chất lượng camera siêu rộng trong điều kiện thiếu sáng chưa tốt, sản phẩm chỉ được đánh giá đạt khoảng 8/10. Apple dường như đang định vị iPhone 17 như một mẫu điện thoại hiện đại và đáng giá, phù hợp với người dùng không chuyên - những người chỉ đơn giản muốn tận hưởng một chiếc điện thoại mà không đòi hỏi quá nhiều.

Tác giả: THIÊN AN

Nguồn tin: nguoiduatin.vn