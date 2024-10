Trại giam số 3 tổ chức Lễ đặc xá năm 2024

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục V03 Bộ Công an, Đại úy Phạm Công Dự, Phó trưởng phòng 2, Cục V03, Bộ Công an, đồng chí Dương Ánh Hồng, Phó trưởng phòng 8- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và các đồng chí Bùi Gia Lý, Giám đốc, Trung tâm VH,TT&TT huyện.

Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 trao giấy chính nhận đặc xá cho phạm nhân

Trại giam số 3 (Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đóng chân trên địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có 20 phạm nhân đủ điều kiện được Chủ tịch nước công nhận đặc xá. Những người được đặc xá, giảm án và tha tù trước thời hạn năm 2024 đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, từng được giảm án và được bầu chọn, xét duyệt công khai, dân chủ, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục V03, Bộ công an trao giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục V03, Bộ Công an chúc mừng các phạm nhân được đặc xá lần này và căn dặn khi trở về với gia đình và xã hội cần thực hiện tốt các nội dung cam kết sau khi được đặc xá và khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

20 phạm nhân được trao giấy chứng nhận đặc xá

Toàn cảnh Lễ đặc xá phạm nhân năm 2024

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Đình Thành – Giám thị Trại giam số 3 đã phát động phong trào thi đua chấp hành án phạt tù trong toàn phạm nhân

Ngay sau lễ công bố, các cán bộ Trại giam số 3 đã tiến hành các thủ tục cần thiết cho những người được đặc xá theo quy định../.

