Tùng Dương viên mãn bên vợ 4

Mới đây, diễn viên Tùng Dương thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên bà xã nhân dịp sinh nhật cô.

Trong những khoảnh khắc được đăng tải, nam diễn viên không ngần ngại thể hiện sự gắn bó, quấn quýt với vợ. Kèm theo đó, anh gửi lời nhắn đầy ngọt ngào: “Happy birthday cô bạn cùng giường! Chúc vợ iu luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an! Love you so much!”.

Đáp lại tình cảm của chồng, bà xã nam nghệ sĩ cũng để lại bình luận đầy yêu thương: “Cảm ơn món quà sinh nhật của chồng em. Love you so much too”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng, mong vợ chồng Tùng Dương luôn hạnh phúc.

Qua những hình ảnh đời thường được chia sẻ, có thể thấy nam diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên người bạn đời sau nhiều biến cố trong chuyện riêng tư.

Tùng Dương bên vợ.

Hình ảnh Tùng Dương đăng tải nhân sinh nhật vợ.

Tùng Dương, tên đầy đủ Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 1994 và ghi dấu ấn qua hàng loạt vai phản diện, giang hồ hoặc nhân vật nhiều mưu mô trong các phim như Cảnh sát hình sự, Người phán xử, Chuyện phố phường hay Đầm lầy bạc.

Khi sự nghiệp đang ổn định, Tùng Dương gặp vấn đề về sức khỏe do mắc bệnh tim bẩm sinh, buộc phải hạn chế hoạt động nghệ thuật. Sau đó, anh dần lui về phía sau sân khấu, chuyển hướng sang công việc biên kịch và đạo diễn.

Về đời tư, nam diễn viên từng trải qua nhiều trắc trở khi có ba lần hôn nhân đổ vỡ. Đến tháng 3/2023, anh quyết định tổ chức đám cưới lần thứ tư với bà xã Mai Huế tại Hà Nội. Vợ anh kém 12 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và không tham gia showbiz.

Theo chia sẻ của Tùng Dương, cả hai có sự đồng điệu bởi đều từng trải qua những đổ vỡ trong quá khứ. Cặp đôi lựa chọn không sinh thêm con chung, thay vào đó dành thời gian chăm sóc các con riêng và vun vén mái ấm hiện tại.

Sau hơn 3 năm bên nhau, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị cùng vợ, từ du lịch, gặp gỡ bạn bè đến những dịp đặc biệt trong cuộc sống. Ở tuổi ngoài 50, Tùng Dương được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên sau những sóng gió đời tư.

Tác giả: Dạ Vũ

Nguồn tin: Phụ nữ mới