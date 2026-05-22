Thị trưởng bị truy sát, bắn chết trên đường phố Peru

Sự việc xảy ra trưa 21/5 khi Victor Hugo Febre, 44 tuổi, thị trưởng quận Veintiseis de Octubre thuộc vùng Piura, đang lái ôtô từ nhà mẹ đến nơi làm việc. Đây là quan chức cấp địa phương thứ ba của Peru bị ám sát kể từ đầu năm, đều có khả năng liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Cảnh sát cho biết hai tay súng đội mũ bảo hiểm che kín mặt đã phục kích và truy sát ông Febre bằng xe máy. Một số nguồn tin mô tả tài xế của thị trưởng đã cố chạy xe đến đồn cảnh sát San Sebastian nhưng không kịp cầu cứu.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ ám sát tại Piura ngày 21/5. Ảnh: X/Noticias360Peru

"Chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ cao. Một người đàn ông hét lên 'cứu với, cứu với', cậu ấy bị bắn vào lưng nhưng muốn mọi người cứu thị trưởng thay vì bản thân mình. Y tá tại trung tâm y tế San Sebastian bảo họ nên đưa nạn nhân tới bệnh viện Santa Rosa. Một bác sĩ kiểm tra và xác nhận thị trưởng đã tử vong", nhân chứng kể lại với TV Peru.

Các nguồn tin địa phương cho biết ông Febre qua đời trên đường đến bệnh viện. Thi thể nạn nhân có 5 vết đạn, trong khi 6 vỏ đạn được tìm thấy ở hiện trường.

Tài xế của ông Febre cũng bị trúng đạn ở vùng bụng và được đưa tới bệnh viện Jose Cayetano Heredia điều trị. Giới chức địa phương cho biết người này hiện trong tình trạng ổn định và sẽ được phẫu thuật.

Gia đình Thị trưởng Febre cho biết ông chưa từng nhận được lời đe dọa nào. Một số nguồn tin địa phương cho rằng ông có thể là nạn nhân trong một vụ tống tiền liên quan các dự án xây dựng. Văn phòng công tố đã mở cuộc điều tra về vụ ám sát.

Victor Hugo Febre, thị trưởng quận Veintiseis de Octubre thuộc vùng Piura của Peru. Ảnh: Infobae

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ sau xung đột đẫm máu giai đoạn 1980-2000 giữa chính quyền và lực lượng ly khai. Piura là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng tống tiền và các vụ ám sát.

Số vụ giết người được ghi nhận tại Peru tăng từ khoảng 1.000 trong năm 2018 lên 2.600 sự việc năm 2025, trong khi số trường hợp tống tiền tăng hơn 8 lần, lên 26.500 vụ.

An ninh là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ứng viên cánh hữu Keiko Fujimori, người dẫn đầu vòng một, cam kết áp dụng biện pháp cứng rắn để trấn áp tội phạm nếu đắc cử. Đối thủ Roberto Sanchez đề xuất cải cách hiến pháp để hỗ trợ lực lượng vũ trang tham gia cuộc chiến chống tội phạm.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net