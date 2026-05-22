Nam thanh niên nhiều lần đưa bạn gái 13 tuổi vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn"

Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra qyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Đỗ Thế Hải tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 9-4, Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H. (SN 1984, thường trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) tố giác Đỗ Thế Hải (SN 2004, thường trú tại xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) có hành vi giao cấu với con gái của bà N.T.H là cháu N.N.T. (SN 2013, dưới 16 tuổi).

Khẩn trương vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định, từ tháng 3-2026 đến tháng 5-2026, Đỗ Thế Hải phát sinh tình cảm yêu đương và đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.N.T. tại Nhà nghỉ Bảo Ngọc Minh, địa chỉ tại Khu đô thị Tây Quốc lộ 10, xã Đông Hưng.

Đến ngày 9-5, gia đình biết sự việc, sau đó đến Công an xã Đông Hưng tố giác hành vi này của Đỗ Thế Hải.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thế Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thế Hải để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được quy định tại khoản 2, Điều 145, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động