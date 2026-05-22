Hot mom Hàn Quốc bị quấy rối vì đăng ảnh gợi cảm

Hong Young Gi khoe dáng trong bộ đồ bơi gợi cảm.

Ngày 18/5, Hong Young Gi đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng bên bể bơi trong bộ bikini hai mảnh, hút hơn 11.000 lượt thích. Dù đã là mẹ 2 con, Hong vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ vóc dáng thon gọn cùng ngoại hình trẻ trung.

Bài đăng của Hong cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh cô gần đây vướng tranh cãi vì đăng ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Trước đó, sau khi chia sẻ loạt ảnh bikini trong chuyến đi đến bãi biển Bondi (Australia), Hong phải đối mặt với nhiều bình luận mang tính quấy rối và chỉ trích quá mức, theo Koreaboo.

Khi một cư dân mạng viết: “Tôi mong cô ngừng đăng ảnh hở hang. Tại sao lại đăng ảnh lộ vòng một như thế?”, Hong đáp trả thẳng thừng: “Nếu không muốn thì đừng xem”. Cô cũng bình thản nói với người hâm mộ: “Tôi đã qua cái giai đoạn bị tổn thương bởi những chuyện như thế rồi".

Hong Young Gi (sinh năm 1992) được xem là một trong những influencer hàng đầu mảng thời trang, mỹ phẩm tại Hàn Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi Instagram. Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách Ulzzang Generation.

Hiện cô còn nổi tiếng là CEO thành công trong lĩnh vực thời trang online với doanh thu hằng năm lên tới hàng trăm triệu won.

Chỉ riêng tháng 2 năm nay, Hong ghi nhận doanh thu khoảng 160 triệu won (2,7 tỷ đồng) chỉ trong 10 phút bán hàng, cho thấy khả năng kinh doanh ấn tượng. Khi từng vướng tranh cãi liên quan đến nợ thuế, cô cũng đã bán nhà để thanh toán toàn bộ số tiền, thể hiện thái độ chịu trách nhiệm.

Năm 2012, Hong kết hôn với Lee Se Yong, kém cô 3 tuổi. Cô gây sốc khi tiết lộ mang thai lúc cô 20 tuổi còn chồng mới 17 tuổi. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015.

Dù thường xuyên đối mặt với sự phán xét và soi mói trên mạng xã hội, cô vẫn giữ quan điểm sống tự tin và tự do thể hiện bản thân, nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ.

