Sắp xảy ra đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 22-5 nắng nóng sẽ bắt đầu xảy ra trên diện rộng ở khắp khu vực miền Trung với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 cho đến 37 độ C, một số nơi ở vùng núi phía Tây có mức nhiệt trên 37 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày, có nơi trên 39 độ C

Còn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, tức là tỉnh Hòa Bình cũ sẽ có nắng nóng khoảng 35 độ C cho đến 36 độ và có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 23-5 cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngoài ra, ở Trung Bộ sẽ chịu tác động thêm hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió lào nên cường độ nắng nóng thậm chí sẽ gia tăng hơn.

Tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tiếp tục có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này sẽ rơi vào khoảng thời kỳ từ ngày 24 đến 27-5.

Nhiều khả năng mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên đến 36 cho đến 39 độ C và không ngoại trừ khả năng ở một số nơi ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế sẽ có mức nhiệt lên đến trên 39 độ C.

Như vậy, so với cái đợt nắng nóng gần đây nhất diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-5, đợt nắng nóng sắp tới có thể diễn biến gay gắt hơn.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nền nhiệt độ cao kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và đặc biệt là người lao động ở ngoài trời.

Đợt nắng nóng diện rộng lần này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5, sau đó vào những ngày cuối tháng 5 do hình thế chi phối thời tiết thay đổi nên nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động