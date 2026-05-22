Dấu ấn gần 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp ở Nghệ An

Sau gần 1 năm chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, nền hành chính tinh gọn và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Ảnh: Trung tâm PVHC công Nghệ An

Nghệ An bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt

Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, Nghệ An chính thức thực hiện bước chuyển lịch sử khi kết thúc hoạt động cấp huyện, triển khai mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính mà còn là cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Sau gần 1 năm triển khai, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mô hình CQĐP 2 cấp trên địa bàn Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn bộ 130 xã, phường trong tỉnh Nghệ An đã thành lập đầy đủ 3 phòng chuyên môn, 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công và 1 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công theo quy định. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chính quyền cấp xã vận hành ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Song song với đó, tỉnh Nghệ An cũng thực hiện mạnh mẽ việc tinh gọn đầu mối cấp tỉnh. Từ 20 sở, ngành trước đây, tỉnh Nghệ An đã giảm xuống còn 14 sở, ngành; giảm 33 phòng chuyên môn và giảm 5 chi cục. Việc sắp xếp lại bộ máy không chỉ góp phần tinh giản biên chế mà còn tạo sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

Điểm nổi bật của mô hình CQĐP 2 cấp là sự thay đổi rõ nét trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được triển khai đồng bộ, từng bước trở thành “đầu mối một cửa” gần dân, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, hầu hết hồ sơ, thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng và trước hạn. Thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được người dân đánh giá tích cực, tạo chuyển biến trong văn hóa công vụ và nâng cao sự hài lòng của người dân.

Để hỗ trợ các địa phương còn thiếu nhân lực, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động, biệt phái 90 cán bộ, công chức từ các sở, ngành và các đơn vị dôi dư về các xã, phường có nhu cầu. Cơ chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chuyên môn được duy trì hiệu quả, góp phần giúp mô hình mới vận hành tương đối nhịp nhàng.

Gỡ khó để nâng hiệu quả mô hình mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành CQĐP 2 cấp tại Nghệ An cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức.

Việc kết thúc hoạt động cấp huyện khiến khối lượng công việc ở cấp tỉnh và cấp xã tăng đột biến, trong khi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Thanh tra, nhiều địa phương ở Nghệ An phản ánh, vẫn còn tình trạng giao việc nhưng chưa giao đủ nguồn lực. Không ít công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, dẫn đến áp lực lớn và lúng túng trong thực hiện các nhiệm vụ mới đòi hỏi chuyên môn sâu.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện vẫn tồn tại tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cục bộ. Một bộ phận cán bộ còn hạn chế về trình độ chuyên môn và kỹ năng công nghệ thông tin. Hiện toàn tỉnh Nghệ An còn 33 xã, phường thừa cán bộ, công chức so với biên chế quy định, song việc điều động gặp khó khăn do địa phương nào cũng trong tình trạng quá tải công việc.

Đối với các xã miền núi, khó khăn càng rõ nét hơn khi hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, đường truyền Internet yếu, thiếu trang thiết bị hiện đại. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến xử lý văn bản điện tử, kết nối dữ liệu dân cư cũng như triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Nhiều trụ sở xã, phường còn chật hẹp, máy móc đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Hệ thống phần mềm dùng chung đôi lúc chưa ổn định, làm chậm tiến độ xử lý công việc và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân.

Được biết, để CQĐP 2 cấp tiếp tục phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cấp, ngành thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; tăng cường công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức; thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực phù hợp.

Cùng với đó là rà soát, bố trí, điều động cán bộ hợp lý; đảm bảo đầy đủ chế độ cho đội ngũ công chức; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành đồng hành chặt chẽ với cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm hội họp, giảm báo cáo hành chính không cần thiết để dành thời gian cho công việc chuyên môn.

Sau gần 1 năm vận hành, mô hình CQĐP 2 cấp tại Nghệ An đã cho thấy hướng đi đúng trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, song với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu lực và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn