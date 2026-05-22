UBND tỉnh giao, cho Công ty Cổ phần TEELHOMES thuê đất (đợt 2) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An

Theo đó, UBND tỉnh giao 70.831,30 m² đất (đợt 2) tại xã Vạn An cho Công ty CP TEELHOMES để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu theo quy hoạch và pháp luật.

Cụ thể: Đối với 27.143,10 m² đất ở để xây dựng khu nhà ở thấp tầng cho thuê theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 07/01/2076. Trong đó, người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở, nhà ở được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

Đối với 43.688,2 m² đất để sử dụng vào mục đích công cộng, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không kinh doanh thuộc dự án (gồm: 36.847,7 m² đất giao thông, mương nước; 4.434,4 m² đất công viên, cây xanh; 60,0 m² đất xây dựng nhà văn hóa; 2.346,1 m² đất bãi đậu xe (trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh phải chuyển sang thuê đất)) cho thuê theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi xây dựng xong theo quy hoạch, yêu cầu Công ty CP TEELHOMES bàn giao lại cho UBND xã Vạn An để quản lý, sử dụng theo quy định.

UBND tỉnh cũng cho Công ty CP TEELHOMES thuê 340,1 m² đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo (Trường mầm non) thuê theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Nhà đầu tư không được miễn tiền thuê đất do không thuộc đối tượng quy định. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 07/01/2076.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Nông Nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt; ký Hợp đồng thuê đất (đối với phần diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm nếu có đề nghị); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty CP TEELHOMES sau khi Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Thuế tỉnh Nghệ An thông báo cho Công ty CP TEELHOMES nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định. Xác định đơn giá thuê đất và chuyển cho Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ sở ký Hợp đồng thuê đất theo đúng quy định pháp luật (đối với phần diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm nếu có đề nghị).

Sở Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư đối với dự án trên; hướng dẫn, thực hiện thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và các nội dung khác có liên quan.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để hướng dẫn Công ty CP TEELHOMES triển khai, thực hiện dự án theo quy định.

UBND xã Vạn An thực hiện chức năng quản lý nhà nuớc đối với việc sử dụng đất (trong đó giám sát việc sử dụng tầng đất mặt đối với đất trồng lúa), bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy của dự án trên do Công ty CP TEELHOMES làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại để thực hiện toàn bộ dự án.

UBND tỉnh giao Công ty CP TEELHOMES phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định này; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, mốc giới khu đất; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan tại dự án trên.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn