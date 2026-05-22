Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

Theo đó, sáng 14/5/2026 chị N.T.Đ (SN 1974, trú thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) phát hiện bị mất trộm hơn 70 triệu đồng tiền mặt cùng với 04 nhẫn vàng. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Lễ

Khám xét nhà riêng của đối tượng, thu giữ tang vật liên quan

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Anh khẩn trương vào cuộc, rà soát dấu vết và tổ chức truy xét đối tượng. Đến 11 giờ ngày 14/5, chỉ chưa đầy 04 giờ sau khi báo án, lực lượng chức năng bắt giữ Phan Văn Lễ về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của đối tượng, thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 04 chỉ vàng. Đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp đã chuyển 50 triệu đồng tiền mặt vào tài khoản cá nhân.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn