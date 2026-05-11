Xã miền Tây vận động tạm dừng karaoke để học sinh ôn thi

Xã Mỏ Cày vận động người dân tạm dừng hoạt động karaoke để học sinh ôn thi. Ảnh minh họa: Pexels.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập trung ôn tập trước kỳ thi học kỳ 2 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) vừa ban hành công văn vận động các cơ sở “hát với nhau nghe”, karaoke hộ gia đình và người dân trên địa bàn tự giác tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động phát âm thanh lớn trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

Cụ thể, thời gian vận động hạn chế tiếng ồn kéo dài từ ngày 11/5 đến hết ngày 22/5/2026 để học sinh các cấp ôn thi cuối kỳ. Với học sinh THPT ôn tập và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thời gian áp dụng từ ngày 1/6 đến hết ngày 13/6/2026.

Riêng các cơ sở karaoke đã đầu tư phòng cách âm được đề nghị hoạt động đúng thời gian đăng ký với UBND xã, đồng thời điều chỉnh âm lượng phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Đối với các hộ gia đình tổ chức đám cưới, liên hoan hoặc tiệc tùng, địa phương khuyến khích sử dụng âm thanh ở mức phù hợp, đảm bảo văn minh, tiết kiệm và không gây ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi của người dân.

Ngoài ra, các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn hoặc sự kiện chính trị của tỉnh và địa phương chỉ được xem xét tổ chức khi có kế hoạch cụ thể, đảm bảo phù hợp về thời gian, địa điểm và âm thanh.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa - Xã hội được UBND xã Mỏ Cày giao phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã và trưởng các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức hạn chế sử dụng các phương tiện phát âm thanh có âm lượng lớn trong sinh hoạt cộng đồng.

Công an xã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở và hộ dân liên quan chấp hành quy định về tiếng ồn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về ý nghĩa của việc chung tay hỗ trợ học sinh mùa thi, đồng thời phổ biến các quy định liên quan đến tiếng ồn và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn