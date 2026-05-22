Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thể dục, thể thao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An

Trước khi bước vào buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra cơ sở vật chất tại Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nghệ An đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm thể thao lớn của khu vực với nhiều kết quả nổi bật ở cả thể thao phong trào lẫn thành tích cao. Tuy nhiên, ngành thể dục thể thao (TDTT) tỉnh nhà cũng đang đối mặt với không ít thách thức lớn về cơ sở vật chất và nguồn lực xã hội hóa.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.

Tính đến nay, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 37%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26% và 100% trường học đảm bảo giáo dục thể chất. Bình quân mỗi năm, cấp xã tổ chức từ 3–5 giải, cấp huyện từ 6–9 giải và cấp tỉnh từ 8–10 giải thể thao. Đặc biệt, Đại hội TDTT các cấp luôn thu hút 100% các địa phương tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Nghệ An

Về thể thao thành tích cao: Số lượng huy chương của Nghệ An liên tục tăng trưởng qua các năm, từ 414 huy chương (năm 2023) lên 463 huy chương (năm 2024) và đạt đỉnh 524 huy chương trong năm 2025 (gồm 44 huy chương quốc tế). Chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2026, các vận động viên Nghệ An đã mang về 96 huy chương tại 18 giải đấu, trong đó có 7 Huy chương Vàng thế giới. Tỉnh cũng khẳng định thế mạnh ở các môn mũi nhọn như Cử tạ, Lặn, Cầu mây, Jujitsu, Kickboxing...

Đội 1 Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang duy trì thi đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia. Công tác đào tạo bóng đá trẻ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu cả nước với nhiều thành tích ấn tượng: Năm 2025 đạt Huy chương Bạc U19 và U13; đầu năm 2026 xuất sắc giành Huy chương Vàng U19 quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra khu ký túc xá và nhà ăn của vận động viên

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành TDTT Nghệ An đang phải đối diện với khó khăn, thách thức về hạ tầng và áp lực tài chính. Hệ thống thiết chế thể thao của tỉnh hiện chưa đạt tiêu chuẩn để tổ chức các giải đấu tầm cỡ quốc tế. Các công trình được xây dựng từ lâu đời như Sân vận động tỉnh (1973), Bể bơi tỉnh (1980), Nhà thi đấu đa năng (1997) và Nhà ở vận động viên (2002) đến nay đều đã xuống cấp, chật hẹp. Ở cấp cơ sở, thiết chế phân bổ không đồng đều, chưa đảm bảo mỗi xã có đủ 3 công trình cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi).

Một khó khăn nữa là chưa tìm được nhà đầu tư, tài trợ cho bóng đá chuyên nghiệp cho mùa giải 2026/2027 và những năm tiếp theo khi Tập đoàn Tân Long đã có văn bản chính thức về việc chấm dứt tài trợ và trả lại đội bóng từ ngày 01/7/2026.

Nguồn kinh phí được cấp cho các công trình trọng điểm và hoạt động tổ chức Đại hội TDTT hiện vẫn còn thiếu hụt lớn so với dự toán. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ chuyên môn về TDTT ở các xã vùng xa trung tâm còn rất thiếu và yếu...

Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là đưa đoàn Nghệ An đạt thứ hạng từ 25–23 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (năm 2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh kịp thời bố trí phần kinh phí còn thiếu để hoàn thiện dự án cải tạo hàng rào và mái che bể bơi tỉnh; bổ sung kinh phí phục vụ công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và tham gia Đại hội toàn quốc. Đồng thời, xem xét cấp kinh phí mua xe ô tô chuyên dụng để đưa đón vận động viên thi đấu...

Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Phạm Thị Thịnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An Hồ Lê Đức đề nghị quan tâm kêu gọi nhà tài trợ cho đội bóng

Phó Giám đốc Sở Tài Chính Đậu Thị Minh Loan trao đổi về nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng công tác đào tạo, huấn luyện, tập luyện, thi đấu TDTT

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hồ Đức Tuấn đề nghị ngành quan tâm đến hoạt động thể thao phong trào; khẩn trương thực hiện quy hoạch khu liên hợp thể thao tỉnh

Sở cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành vào cuộc kêu gọi, tìm kiếm nhà tài trợ mới thay thế tập đoàn Tân Long, đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí kịp thời để ổn định tổ chức cho đội bóng xứ Nghệ trước mùa giải mới. Cùng với đó, đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT để nhà trường hoạt động ổn định; điều chỉnh các định mức khen thưởng xứng đáng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt giải tại các kỳ thi đấu quốc gia, quốc tế và các giải thể thao cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, TDTT là một trong những lĩnh vực tạo nên niềm tự hào và thương hiệu của Nghệ An trong nhiều năm qua, bên cạnh truyền thống hiếu học và chất lượng y tế. Dù điều kiện phát triển kinh tế trước đây còn nhiều khó khăn, nhưng thể thao tỉnh nhà luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo qua các thời kỳ và sự yêu mến đặc biệt của Nhân dân.

Nhắc lại những thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Sông Lam Nghệ An, lãnh đạo tỉnh xúc động khi hình ảnh người hâm mộ chen kín sân vận động, thuê xe từ quê xuống cổ vũ, thậm chí bắc thang để được xem bóng đá đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ. Tỉnh mong muốn ngành thể thao tiếp tục khơi dậy tinh thần, khí thế và niềm đam mê ấy trong Nhân dân.

Đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian qua, đặc biệt ở các tuyển trẻ U17, U19, U21 cùng các môn điền kinh, thể dục dụng cụ…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thể thao không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn cần trí tuệ, bản lĩnh, tư duy chiến thuật và khả năng xử lý tình huống.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn ở và sinh hoạt của vận động viên hiện nay còn nhiều thiếu thốn, chật chội, chưa tương xứng với thành tích đạt được. Trong điều kiện khó khăn như vậy, việc các vận động viên vẫn nỗ lực giành thành tích cao là điều rất đáng trân trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát, xây dựng chiến lược phát triển thể thao bài bản, cụ thể theo từng lĩnh vực, từng môn thế mạnh; đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổ hợp liên hợp TDTT để kịp thời đề xuất nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh thể thao thành tích cao, cần phải quan tâm đến thể thao phong trào, thể thao học đường và hệ thống các câu lạc bộ cơ sở trong việc phát hiện, đào tạo tài năng trẻ. Việc phối hợp giữa ngành thể thao với giáo dục, y tế và chính quyền địa phương cần được tăng cường nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cần quan tâm toàn diện đến vận động viên, từ điều kiện tập luyện, dinh dưỡng, chế độ chính sách đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp sau thi đấu. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt để thu hút, đãi ngộ đội ngũ huấn luyện viên chất lượng cao, tạo nguồn nhân lực kế cận bền vững cho thể thao Nghệ An.

Về nguồn lực xã hội hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh định hướng tăng cường vận động tài trợ cho thể thao, xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời, minh bạch nhằm động viên vận động viên, huấn luyện viên thi đấu và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển TDTT không chỉ nhằm nâng cao thành tích thi đấu mà còn góp phần xây dựng con người Nghệ An toàn diện, giàu ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi và trả lời các đề xuất kiến nghị của Sở và các đơn vị.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn