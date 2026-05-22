Ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Huy Dũng 43 tuổi, quê Hà Nội, nguyên quán Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin. Ông từng là học sinh chuyên toán Đại học Sư phạm Hà Nội và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, ông nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), trải qua nhiều vị trí như chuyên viên Văn phòng Bộ, Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Phó cục trưởng rồi Cục trưởng An toàn thông tin, Cục trưởng Tin học hóa - sau này là Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Tháng 11/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông. Đến năm 2024, ông được điều động làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Hơn một năm sau, khi Bắc Kạn và Thái Nguyên sáp nhập thành tỉnh Thái Nguyên mới, ông được điều động làm Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: Hoàng Phong

Tại Đại hội Đảng 14 hồi tháng 1, ông Nguyễn Huy Dũng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ông từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2010. Năm 2023, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bình chọn ông là lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu. Ông từng tham gia thúc đẩy nhiều chương trình chuyển đổi số, cải thiện thứ hạng của Việt Nam về dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở và an toàn, an ninh mạng.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đứng đầu. Sau khi kiện toàn, bộ có 6 Thứ trưởng gồm bà Trịnh Thị Thủy và các ông Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm và Nguyễn Huy Dũng.

