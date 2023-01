TP Vinh sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường Hồ Chí Minh đón giao thừa

Bắn pháo hoa ở quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh dịp Tết Nguyên đán trước đây - Ảnh: N.THẮNG

Bắn pháo hoa tầm thấp

Sáng 10-1, bà Trần Thị Cẩm Tú - phó chủ tịch UBND TP Vinh, cho biết thông tin về kế hoạch bắn pháo hoa trên.

Trước đó, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý cho TP Vinh tổ chức bắn pháo hoa.

UBND TP Vinh đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 đóng tại tỉnh Phú Thọ để làm hợp đồng sản xuất, cung cấp trình diễn pháo hoa.

Dự kiến TP Vinh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, với quy mô 180 dàn vào tối 21-1.

"Kinh phí bắn pháo hoa được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa", bà Tú nói.

Theo bà Tú, hiện nay TP Vinh cũng đang kêu gọi huy động thêm các nguồn xã hội hóa để trồng hoa, trang trí, chỉnh trang đô thị trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Như vậy, sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, TP Vinh sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, TP Vinh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và các giải thể thao truyền thống đầu năm, các hoạt động tâm linh gắn với lễ hội tại các di tích.

Hộ nghèo ở Nghệ An nhận 150.000 đồng đón Tết

Người vô gia cư ở TP Vinh nhận cơm từ các đoàn thiện nguyện - Ảnh: DOÃN HÒA

Liên quan đến công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An cho hay Nghệ An sẽ chi hơn 70 tỉ đồng thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị và đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước do ngân sách trung ương đảm bảo cho hơn 83.000 người với kinh phí hơn 25 tỉ đồng.

Tỉnh cũng sẽ thăm, tặng quà Tết của chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo với kinh phí hơn 25 tỉ đồng. Trong số này có 57.000 hộ nghèo, mỗi hộ sẽ nhận được 150.000 đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An trình Chính phủ hỗ trợ hơn 1.300 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán cho hơn 20.000 hộ dân. Toàn tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn hơn 100.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định. Không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.

