Đội vốn nhiều lần, tuyến đường chưa đến 1km ở thành TP Vinh vẫn dang dở cả thập kỷ

Ông Trần Văn Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến việc dự án thi công kéo dài, tổng mức đầu tư tăng gấp nhiều lần là do là do vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm hạng mục mới so với thiết kế ban đầu. Chi phí đội vốn là chi phí giải phóng mặt bằng. Hiện dự án còn thiếu hơn 16 tỉ tiền giải phóng mặt bằng nên tạm dừng. Chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để sớm tiếp tục hoàn thành dự án”.