Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 21.152 tỷ đồng

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 12, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Về sản xuất nông nghiệp, hiện nay các địa phương đang chỉ đạo bà con nông dân chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện như giống, phân bón, làm đất kỹ… cho sản xuất; đồng thời tập trung nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, điều tiết nguồn nước hợp lý để sản xuất vụ Xuân 2023. Trong tháng, các ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung hoàn thành các nội dung tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, thẩm định các xã đăng ký đạt chuẩn NTM các cấp độ năm 2022, đảm bảo kịp tiến độ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức phát biểu

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12/2022 ước tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm, IIP ước tăng 10,34%; trong đó ngành khai khoáng ước tăng 2,62%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 8,11%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 31,79%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 4,46% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực dự ước có mức tăng khá so với năm 2021 như: đá xây dựng khác 5,28 triệu m3, tăng 10,77%; sữa chế biến 297,3 triệu lít, tăng 6,83%; bia các loại 148 triệu lít, tăng 23,3%; xi măng 10,93 triệu tấn, tăng 19,52%; ống thép Hoa Sen 34,09 nghìn tấn, tăng 10,27%; điện sản xuất 4.231 triệu Kwh, tăng 27,92%...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 ước đạt 9.531 tỷ đồng, tăng 4,94%; luỹ kế cả năm ước đạt 104.550 tỷ đồng, tăng 36,81% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 154,3 triệu USD, giảm 24,8% so với cùng kỳ. Dự ước cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.168 triệu USD, tăng 2,6%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.175 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự ước trong tháng 12, lượng khách du lịch đạt 340.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 301 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm, lượng khách du lịch ước đạt 6,73 triệu lượt, gấp 2,56 lần; doanh thu du lịch ước đạt 5.602 tỷ đồng, gấp 4,02 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 193.364 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm, cao hơn mức cùng kỳ năm 2021 (9,6%); tổng dư nợ của các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn ước đạt 268.854 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm và cao hơn mức cùng kỳ năm 2021 (7,3%).

Về thu ngân sách, tính đến ngày 25/12/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 21.152 tỷ đồng, vượt 40,9% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 19.832 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.320 tỷ đồng.

Về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 20/12/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 3.663,539 tỷ đồng, đạt 49,21% tổng kế hoạch. Nếu không tính nguồn ngân sách trung ương mới giao bổ sung và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả giải ngân đạt 60,73%. Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2022 đã giải ngân đạt 86,8%. Một số dự án trọng điểm có tiến độ tốt như: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 (giải ngân đạt 90,77%), Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (giải ngân đạt 86,9%)... Tính đến ngày 21/12/2022, vốn đầu tư phát triển nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia đã phân bổ 944,192 tỷ đồng, đạt 72,88%.

Tính đến ngày 22/12/2022, toàn tỉnh đã cấp mới cho 13 dự án với tổng mức đầu tư 842,5 tỷ đồng; điều chỉnh 6 lượt dự án (trong đó điều chỉnh tổng mức đầu tư 01 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng 138,02 tỷ đồng). Lũy kế trong năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 111 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 29.408,2 tỷ đồng; điều chỉnh 109 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 35 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng 13.471,5 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 42.879,7 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 12 (tính đến ngày 22/12/2022), có 116 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.112 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, có 2.081 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 23.279 tỷ đồng; 891 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong tháng 12, các cấp, các ngành tập trung tổ chức tổng kết công tác năm 2022, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; kiểm điểm tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và địa phương. Đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022; HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 19 nghị quyết quan trọng...

Tuy nhiên, rét đậm, rét hại trên địa bàn các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (như xã Huồi Tụ, Na Ngoi, Keng Đu...) khiến hàng chục trâu bò chết rét. Do ảnh hưởng mưa kéo dài nên kế hoạch sản xuất một số cây trồng vụ Đông 2022 chưa đạt kế hoạch... Luỹ kế 12 tháng, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu dự kiến giảm so với cùng kỳ như: Tôn lợp giảm 2,33%; dăm gỗ giảm 1,98%; bao bì giảm 1,35%; sợi giảm 16,24%...

Người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong quý I/2023.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn