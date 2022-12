Năm 2022, ngành thuế thu ngân sách 1,46 triệu tỷ, vượt xa dự toán

Ngành thuế thu ngân sách năm 2022 đạt 1,46 triệu tỷ đồng, vượt 24,3% so với dự toán

Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 477 điểm cầu, gồm Tổng cục Thuế, 63 cục thuế tỉnh, thành phố, 413 chi cục thuế.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1,46 triệu tỷ đồng, vượt 24,3% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1,387 triệu tỷ đồng, bằng 121% dự toán (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1,064 triệu tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 115,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%…

Có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Hai thành phố lớn là TP. HCM và TP Hà Nội cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã công bố và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp qua cổng với tổng số thuế đã kê khai, nộp thuế là 3.444 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc biểu dương những kết quả ngành thuế đạt được trong năm 2022; đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, dự báo công tác thu ngân sách sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, ngành thuế cần nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp.

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan thuế cần tiếp tục lưu ý đến vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng. Khi hoàn thiện các Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này và phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối với công tác hướng dẫn đối thoại, Bộ trưởng yêu cầu ngành thuế cần chủ động, công tác tuyên truyền cần phải sâu rộng đến người nộp thuế, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nộp thuế. Về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, Bộ trưởng cho rằng Tổng cục Thuế tiếp tục phát huy, xây dựng cho được trung tâm dữ liệu về thuế để quản lý rủi ro, quản lý thuế hiệu quả.

Cũng theo Bộ trưởng Phớc, ngành thuế cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hành thu, chống chuyển giá, trốn thuế, cùng với đó, tiếp tục tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện nuôi dưỡng nguồn thu, giúp doanh nghiệp có điều kiện thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế; đa dạng hoá phương thức tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật về thuế cho người nộp thuế và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với cơ quan Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong quản lý thuế, đặc biệt, cần tiếp tục chăm lo bồi dưỡng nhân lực, thu hút nhân tài.

