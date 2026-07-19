Ukraine tuyên bố dội hỏa lực vào hậu phương Nga, tấn công các mục tiêu chiến lược

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công hai trung tâm hậu cần của Nga, một kho chứa dầu cùng nhiều mục tiêu trên biển Azov và Biển Đen trong ngày 18/7.

"Ngày hôm nay, các đòn tấn công tầm xa của chúng tôi đã phát huy hiệu quả tại 3 khu vực trên lãnh thổ Nga, cũng như tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị kiểm soát và trên biển", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Zelensky, các trung tâm hậu cần, vốn được quân đội Nga sử dụng để tiếp nhận các linh kiện phục vụ sản xuất máy bay không người lái (UAV) và thiết bị dẫn đường, đã bị tấn công tại tỉnh Moscow và tỉnh Tambov, cách tiền tuyến lần lượt hơn 500km và 700km.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tại vùng Moscow của Nga, lực lượng Ukraine cũng tấn công kho dầu Nafto-Service ở thành phố Noginsk, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Theo tuyên bố, kho dầu này được sử dụng để lưu trữ và cung cấp nhiên liệu, dầu bôi trơn, trong đó có nguồn tiếp tế cho quân đội Nga.

Trong khi đó, giới chức Nga cho biết cuộc tấn công của Ukraine đã gây hỏa hoạn tại một nhà kho thuộc tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries ở thành phố Elektrostal, phía nam Noginsk thuộc Moscow, Dân Trí thông tin.

Ảnh chụp cuộc tấn công được cho là nhằm vào trung tâm phân phối của Wildberries ở Moscow. Ảnh: Supernova_plus/Telegram.

Các đánh giá ban đầu cho thấy Wildberries có thể chịu thiệt hại lớn. Cơ sở tại Moscow được cho là có khả năng xử lý tới 7,4 triệu mặt hàng mỗi ngày, trong khi trung tâm tại Tambov xử lý khoảng 1,4 triệu mặt hàng/ngày. Riêng cơ sở Tambov có sức chứa lên tới 54 triệu đơn vị hàng hóa.

Giữa lúc khu vực thủ đô Nga bị tập kích, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận Ukraine đã phóng hơn 370 UAV nhằm vào Moscow, trong đó 64 chiếc bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô của Nga.

Các đoạn video được công bố cho thấy những cột khói lớn có thể quan sát được ngay từ nội đô Moscow.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự, công nghiệp và năng lượng bên trong lãnh thổ Nga. Các UAV của Ukraine nhiều lần vươn tới Moscow và nhiều khu vực khác cách biên giới Ukraine hàng trăm km.

Kiev coi các cơ sở dầu khí là mục tiêu quân sự hợp pháp vì đây là nguồn cung cấp nhiên liệu và tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Trong diễn biến khác, Thiếu tướng Sergey Sobko - Chỉ huy cấp cao của Ukraine cảnh báo rằng Kiev có thể phải chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga, vì cấu trúc chỉ huy quân sự ngày càng trở nên cứng nhắc và kém hiệu quả.

Trong một bài viết, Tham mưu trưởng Quân đoàn 11, viết rằng quân đội Ukraine đang rất cần cải cách, "nếu không chúng ta có thể bị đánh bại".

Ông nói: “Thảo luận chuyên môn thường bị coi là thiếu trung thành, và sự chủ động bị xem là mối đe dọa”, đồng thời cho biết thêm rằng xu hướng này đã khiến các chỉ huy không dám “mạo hiểm vì mục tiêu thành công”.

Ông Sobko cũng cho rằng các chỉ huy được thăng chức dựa trên “lòng trung thành cá nhân” với cấp trên, thay vì năng lực và tính chuyên nghiệp. Ông cũng lên án điều mà ông mô tả là xu hướng ngày càng gia tăng trong quân đội Ukraine hướng tới việc quản lý vi mô và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các thất bại trong các báo cáo, theo Dân Việt.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn