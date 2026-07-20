Tổng thống Donald Trump cùng chủ tịch FIFA trao cúp vô địch World Cup cho Tây Ban Nha, vỗ vai động viên Messi

Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng nâng chiếc cúp vàng World Cup lên bục trao huy chương
Đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức trở thành tân vương của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động MetLife (Mỹ)
Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026
Chiến thắng 1-0 Argentina giúp Tây Ban Nha có lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới, sau lần đầu tiên vào năm 2010. "La Roja" đã trải qua một giải đấu vô tiền khoáng hậu khi lập kỷ lục phòng ngự, chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong suốt hành trình tiến đến cúp vàng.
Ông Trump trao huy chương và chúc mừng Lamine Yamal
Cầu thủ 19 tuổi nhận HCV World Cup
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, buổi lễ trao giải hoành tráng đã được tổ chức ngay trên mặt cỏ sân MetLife
Trước đó, đội Argentina đã nhận HCB
Ông Trump cùng chủ tịch FIFA động viên Messi
Hai vị lãnh đạo đã cùng nhau trao chiếc cúp vàng danh giá cho các cầu thủ Tây Ban Nha trong cơn mưa pháo hoa rực rỡ, chính thức khép lại một kỳ World Cup 2026 thành công và đầy cảm xúc tại Bắc Mỹ
Tác giả: Tiên Tiên
Nguồn tin: Phụ nữ mới