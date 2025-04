Rà soát công tác tổ chức Giải Marathon “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025

Thể thao

Chiều 28/4, tại Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc họp rà soát công tác tổ chức Giải Marathon toàn quốc “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025. Cuộc họp do ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở – chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan như Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Phòng X03 Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Sở Y tế, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh, Báo điện tử VnExpress và Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh.