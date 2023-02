Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land lừa bán dự án 'ma'

Theo nguồn tin của Zing, ngày 27/2, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử đối với Ngô Minh Khâm (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Khâm thành lập Công ty Phú An Thịnh Land tại quận Bình Tân, TP.HCM, đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải, môi giới, sau đó chuyển sang bất động sản.

Bị can Ngô Minh Khâm đã dùng tư cách cá nhân ký hợp đồng đặt cọc nhận mua một lượng lớn đất thổ cư, nông nghiệp... trên địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM. Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, ông Khâm đã dùng những lô đất không liên quan để vẽ bản đồ quy hoạch, lập dự án "ma", tự ý phân lô bán nền. Trong đó có các dự án như Eco Garden, Eco Garden 4, Khu dân cư Mỹ Yên, Hưng Phát Center 2, Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú, Khu đô thị Phú An Thịnh...

Ngoài ra, ông Ngô Minh Khâm còn chỉ đạo nhân viên quảng cáo các dự án có pháp lý đầy đủ, có hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, bàn giao sổ sớm nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút đầu tư vào các dự án đã vẽ ra, bị can Khâm đưa ra các chính sách khuyến mãi, bán giá thấp hơn giá thị trường, cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư nếu không thực hiện đúng cam kết. Bằng thủ đoạn trên, bị can Khâm đã lừa bán cho 93 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 74 tỷ đồng.

