Trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng bị xe ben cán chết

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người chết tại chỗ.

Khoảng 12h cùng ngày, ông Nguyễn Thanh H. (66 tuổi) chạy xe máy chở vợ trên đoạn đường dưới cầu vượt Chà Và (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) hướng về cầu Cần Thơ. Khi đến giao lộ đèn đỏ, xe máy của ông H. bất ngờ va chạm với xe ben biển số thành phố Cần Thơ.

Cú va chạm khiến vợ chồng ông H. ngã xuống đường, bị cán qua người tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Được biết, vợ chồng ông H. hiện sinh sống ở xã Long Mỹ (TP Cần Thơ). Sáng nay, ông chở vợ về Vĩnh Long khám bệnh và lấy thuốc bảo hiểm, sau đó ghé thăm nhà bà con. Đến trưa, trên đường về lại TP Cần Thơ thì không may gặp nạn.

