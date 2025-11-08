Người đàn ông cắn chết rắn hổ mang, may mắn sống sót

Một vụ việc kỳ lạ xảy ra tại huyện Hardoi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã lan truyền chóng mặt sau khi một người đàn ông 28 tuổi bị rắn hổ mang cắn đã trả thù theo cách gây sốc nhất có thể - bằng cách cắn lại con rắn.

Người đàn ông, được xác định là Puneet đến từ làng Bhadayal thuộc khu vực cảnh sát Tadiyawan, đang làm việc trên cánh đồng lúa của mình thì một con rắn hổ mang đen dài 1,2 mét quấn quanh chân và cắn anh ta.

Thay vì hoảng sợ, Puneet đã dùng tay bắt con vật và trong cơn tức giận, anh ta đã cắn vào đầu con rắn, giết chết nó ngay tại chỗ.

Người đàn ông cắn chết con rắn sau khi bị tấn công. (Nguồn ảnh: Wikimedia Commons)

Gia đình ngay lập tức đưa Puneet đến Đại học Y khoa Hardoi, nơi anh được theo dõi qua đêm và sau đó được xuất viện. Các bác sĩ xác nhận có vết cắn trên chân Puneet và cảnh báo rằng việc nhai đầu con rắn hổ mang rất nguy hiểm đến tính mạng - nọc độc có thể gây tử vong nếu nuốt phải.

Hành động kỳ lạ này hiện đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng sửng sốt.

Trước đó, vào tháng 7/2025, bé trai 1 tuổi ở Bettiah, bang Bihar, đã cắn chết một con rắn hổ mang và sau đó phải nhập viện vì bất tỉnh.

Vụ việc xảy ra khi bé Govinda đang chơi gần nhà. Một con rắn hổ mang đã đến gần và được cho là đã cắn vào tay bé. Bé đã cắn con rắn và nó chết ngay tại chỗ.

Vài giờ sau, tình trạng của Govinda bắt đầu xấu đi. Gia đình đầu tiên đưa bé đến Trung tâm Y tế Cơ sở (PHC) gần đó, từ đó cậu bé được chuyển đến Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế Công lập (GMCH) ở Bettiah. Tình trạng của đứa trẻ sau đó đã ổn định.

Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân thông qua một vết cắn có chứa từ 200 – 500mg nọc độc. Thông thường, vết cắn của rắn hổ mang chúa có thể giết chết người chỉ sau 30 phút.

Đặc biệt, rắn hổ mang chúa có thể phun tối đa tới 7 ml nọc độc - có thể giết chết một con voi châu Phi trong vài giờ và làm cho 20 người đàn ông trưởng thành thiệt mạng.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn