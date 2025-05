Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an đi đầu trong học tập và làm theo Bác

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định 09 của Đảng uỷ Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác hồ dạy Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Phú

Trên cơ sở báo cáo của Đảng uỷ Công an Trung ương và tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để không ngừng gia tăng đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, một trong những yếu tố then chốt là phải không ngừng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, tiếp tục cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có chỉ tiêu phấn đấu, đạt được theo từng mốc thời gian, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Hàng năm, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ phải có chương trình hành động cụ thể học tập và làm theo Bác. Đưa việc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, đơn vị, các đoàn thể quần chúng.

Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, để việc học tập, làm theo Bác thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị. Đẩy mạnh các khâu “làm theo”, “gương mẫu đi đầu” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết các khâu khó, việc khó, những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng và vinh danh các đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Bộ Công an cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, về phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mọi chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu", Tổng Bí thư cho biết.

Theo người đứng đầu Đảng, cần tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng công an. Công an phải lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, gần dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Xây dựng, củng cố phong trào Công an nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan toả, hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham quan triển lãm sách bên lề hội nghị.

Nhắc lại lời Bác Hồ đã dạy "Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống mà là quá trình đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà thành", cũng như "ngọc càng mài càng sáng", "vàng càng luyện càng trong", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, để việc học tập, làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, toàn lực lượng Công an nhân dân, mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đã cố gắng rồi, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, lề lối, phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Tác giả: Văn Hiếu – Đỗ Minh

Nguồn tin: Báo VOV