Tổng Bí thư: Công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đúng pháp luật, vì lợi ích chung

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 31-3, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp.

Tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến 5 thành công của cuộc bầu cử. Trong đó, trước nhất, điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm, đầy niềm tin của cử tri cả nước.

Theo báo cáo, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70%, mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, đồng thời, HĐND cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước đã được bầu đủ.

Những con số đó, theo Tổng Bí thư không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức mà sâu xa hơn phản ảnh niềm tin chính trị, ý thức công dân, tinh thần làm chủ của nhân dân với nhà nước, chế độ.

Thành công tiếp theo, Tổng Bí thư nhắc đến là chất lượng, cơ cấu, tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỉ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách đạt 40% - cũng là tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Quốc hội khóa XVI có 150 đại biểu nữ chiếm 30%, 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số (15,2%), 18 đại biểu ngoài Đảng (3,6%), 33 đại biểu dưới 40 tuổi (6,6%).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội có đại biểu dân tộc Ơ Đu. Đây là những kết quả có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện bước tiến đồng thời ở cả hai mặt là nâng cao chất lượng đại biểu và bảo đảm tính bao trùm, tính đại diện của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tổng Bí thư nêu thành công về công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở.

Cùng với đó, là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. Các nền tảng công nghệ đã được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính minh bạch của toàn bộ quy trình...

Thành công tiếp theo là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định...

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử

Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư chỉ rõ có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Bài học tiếp theo là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật vì lợi ích chung. Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND.

Vì vậy, từng khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri, đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu đều phải công khai, minh bạch, chặt chẽ, khách quan.

"Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng chỉ ra bài học phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử.

Theo Tổng Bí thư, tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân...

Bài học nữa là công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.

Bài học lớn nhất, Tổng Bí thư khẳng định thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử.

Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

"Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn - phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.

Từ thành công của cuộc bầu cử, Tổng Bí thư khẳng định chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, phải là Quốc hội, HĐND của đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, kỳ vọng, sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ