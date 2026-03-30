Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Cùng dự có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Quân công hạng nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy nghĩa tình đồng chí, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, là những niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các đồng chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng

Huân chương Quân công là sự ghi nhận những thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt xuất sắc của các đồng chí trong thời gian công tác tại lực lượng công an nhân dân, cũng như những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là sự tôn vinh, là dấu mốc thiêng liêng ghi nhận một hành trình bền bỉ đi theo Đảng, son sắt với lý tưởng của Đảng, trọn lòng vì nước vì dân, vì những nhiệm vụ mà các đồng chí gánh vác trọng trách trong chặng đường dài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai niềm vinh dự được hòa quyện vào nhau, làm sáng rõ hơn chân dung của những đảng viên cộng sản chân chính, kiên trung về lý tưởng, mẫu mực về đạo đức, tận tâm trong công việc, thủy chung với Đảng, gắn bó với nhân dân.

Các đồng chí nhận những phần thưởng cao quý tại buổi lễ là những cán bộ đã trưởng thành qua nhiều môi trường, nhiều cương vị, nhiều thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm. Dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng luôn đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết, trước hết; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và những nhiệm kỳ trước đó, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn; nhưng trong khó khăn, bản lĩnh của Đảng ta, của dân tộc ta càng được khẳng định. Những thành tựu to lớn, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật của đất nước ta thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí. Các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn hệ thống chính trị vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, giữ vững ổn định, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, bền bỉ, rất vẻ vang của các đồng chí. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn các đồng chí với trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín của mình sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp ý kiến, hiến kế, truyền lửa, tiếp thêm niềm tin và kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau.

Phát biểu thay mặt các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng và Huân chương Quân công, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhận nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ cương vị nào, các đồng chí cũng luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự dìu dắt, chỉ bảo, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự ủng hộ, thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí đã luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình, tận tâm, tận lực, tận hiến vì công việc, bằng tinh thần "trung với Đảng – hiếu với Dân", với mong muốn góp phần nhỏ bé vào thành tựu chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã luôn đồng hành, quan tâm, tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ trong suốt chặng đường công tác đã qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành. Đây cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực thôi thúc mạnh mẽ, là lời nhắc nhở sâu sắc để các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta sẽ có sự phát triển đột phá về mọi mặt, hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tác giả: Hà Văn

