34 xã, phường của một tỉnh dư thừa công chức theo quy định

Theo báo cáo từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, tính đến giữa tháng 3-2026, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với tổng số 8.247 người đã được bố trí tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã hiện nay là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện (cũ) hoặc được tăng cường từ các sở, ngành cấp tỉnh về, có kinh nghiệm thực tiễn, tư duy quản lý và tinh thần trách nhiệm cao, đã trở thành "hạt nhân" cho bộ máy vận hành hiệu quả.

Tỉnh Nghệ An đã điều động 35 công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh giữ các vị trí chủ chốt cấp xã, biệt phái 16 cán bộ từ tỉnh tăng cường về cho xã. Đồng thời, điều chuyển 53 cán bộ, công chức từ xã dư thừa sang xã thiếu và tiếp nhận 41 viên chức vào làm công chức cấp xã.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, qua rà soát hiện trạng cán bộ, công chức khối chính quyền cấp xã (không bao gồm Ban Chỉ huy quân sự) hiện nay một số xã, phường còn thừa số lượng cán bộ công chức so với quy định theo Công văn số 09-CV/BCĐ ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ về định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cụ thể xã, phường thừa có danh sách cụ thể kèm theo).

Do đó, để tiếp tục thực hiện việc điều động, biệt phái cán bộ, công chức từ xã phường dư thừa sang xã phường thiếu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các địa phương liên quan rà soát lập danh sách cán bộ, công chức hiện đang thừa so với quy định gửi để thực hiện điều động, biệt phái về các địa phương còn thiếu.

Tính đến đầu tháng 2-2026, tại tỉnh Nghệ An có 34 xã, phường có công chức dư thừa so với quy định. Trong số này, phường Cửa Lò nhiều nhất với 18 công chức; xã Yên Thành 12; phường Trường Vinh và xã Lam Thành mỗi nơi dư thừa 11 người; phường Vinh Hưng và xã Quỳ Châu mỗi nơi thừa 10; phường Vinh Phú 8; xã Quỳnh Lưu và phường Vinh Lộc mỗi nơi là 7 người…

Được biết, theo dữ liệu sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, Nghệ An có diện tích 16.487 km2 (xếp thứ 4); dân số tỉnh này hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13). Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An từ 412 đơn vị cấp xã xuống còn 130 xã, gồm 119 xã và 11 phường.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động