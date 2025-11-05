Triển khai xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 - 2030

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đến hết ngày 30/6/2025, toàn tỉnh đã có 281/412 địa bàn cấp xã được công nhận “Sạch về ma túy”

Trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều địa phương thể hiện quyết tâm cao trong quá trình triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, đạt được kết quả hết sức quan trọng.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030

Công tác “làm sạch” ma túy gắn với công tác “giữ sạch” triển khai hiệu quả. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp an sinh xã hội đối với địa bàn các huyện biên giới. Qua đó, góp phần quan trọng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, từng bước “giữ vững” thành quả của Đề án.

Các đại biểu dự hội nghị

Công an các địa phương trên tuyến biên giới Việt - Lào trên toàn quốc đã triển khai tốt công tác nhân rộng theo mô hình Đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” phù hợp với thực tiễn tình hình địa bàn, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó tạo thế trận đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới đồng bộ, hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Thương tham luận về công tác điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phan Văn Hưng tham luận về công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma túy

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy” đã có 27/27 xã biên giới được công nhận “Sạch về ma túy”. Đối với kết quả nhân rộng Đề án, đến hết ngày 30/6/2025, toàn tỉnh đã có 281/412 địa bàn cấp xã được công nhận “Sạch về ma túy”, trong đó, có 06 địa bàn cấp huyện đạt 100% địa bàn cấp xã “Sạch về ma túy”. Riêng tại địa bàn thành phố Vinh, có 18/33 xã, phường được công nhận “Sạch về ma túy” (tăng 10 xã “Sạch về ma túy” so với trước khi thực hiện Đề án).

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Việt Dũng phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Đề án, Công an tỉnh đã triệt xóa hơn 150 đường dây, 100% điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ hơn 120 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy, khám phá nhiều chuyên án, vụ án có tang số đặc biệt lớn; kéo giảm sâu số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc diện quản lý so với trước khi triển khai thực hiện Đề án (kéo giảm 2.056 người nghiện, 960 người sử dụng trái phép chất ma túy), góp phần quan trọng trong quá trình đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn tiềm ẩn lớn. Nghệ An vẫn được Chính phủ, Bộ Công an xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng 20% địa bàn cấp xã không ma túy ngay trong năm 2025, bảo đảm đến hết năm 2030, có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn “không ma túy” và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Phấn đấu ít nhất 20% địa bàn cấp xã “không ma túy” trong năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của các ngành, các cấp, đặc biệt là những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an các cấp tỉnh Nghệ An trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác phòng, chống ma túy nói chung, việc triển khai và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy” và Đề án “Xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy” nói riêng thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thành An nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng xã, phường không ma túy là một nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm của tỉnh nhà trong giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi và từng bước xóa bỏ ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Xác định đây không chỉ là một kế hoạch thuần túy về an ninh trật tự, mà còn là một giải pháp căn cơ, toàn diện với phương châm “phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ xa, xử lý từ gốc, ngay tại cơ sở” gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn hơn là đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các Sở, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần phải thống nhất về mặt nhận thức: phải xác định rõ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, thực hiện Kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, cần tập trung ưu tiên hàng đầu để thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện phải phát huy vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu, gắn trách nhiệm từng tập thể, cá nhân của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”, đồng thời phải quyết liệt, kiên trì, ưu tiên lực lượng, phương tiện, biện pháp, nguồn lực để triển khai hiệu quả. Tuyệt đối không có tư tưởng “cục bộ”, “phó mặc” cho riêng ngành Công an, “không phải việc của mình” trong quá trình triển khai Kế hoạch. Phấn đấu, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Trung ương và Tỉnh ủy giao đạt ít nhất 20% địa bàn cấp xã “không ma túy” trong năm 2025 và đến hết năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã “không ma tuý”.

Đối với Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng địa bàn cấp xã, phường không ma túy theo đúng chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược là đưa tỉnh Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước trong thời gian tới.

Hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo việc triển khai xây dựng xã, phường không ma túy đảm bảo thực chất, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa bàn. Đồng thời, tổ chức xây dựng và duy trì các mô hình hiệu quả về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở cơ sở. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, trên tuyến hàng không và trên không gian mạng; tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ”, “không đi sau tội phạm”, không để hình thành điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói chung, về kết quả chủ trương xây dựng xã, phường không ma túy nói riêng, tạo sự lan tỏa sâu rộng và sự đồng thuận, tích cực tham gia của toàn thể Nhân dân.

Sở Y tế khẩn trương rà soát, bố trí đảm bảo biên chế và cơ sở vật chất ở các Trạm y tế cấp xã thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; đồng thời, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện, hỗ trợ người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, trong đó, thường xuyên cung cấp thông tin đối tượng đang điều trị cho lực lượng Công an và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú để quản lý theo đúng quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo lộ trình đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thực hiện tốt việc lồng ghép công tác xây dựng xã, phường không ma túy với công tác phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nghiên cứu, tổ chức cho hội viên, đoàn viên và các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, đăng ký nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng thông qua các chương trình vay vốn, giải quyết việc làm…, tạo cho họ có thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, không để tái nghiện, tái vi phạm.

Đối với các xã, phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy các xã, phường mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ để quán triệt sâu sắc mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, huy động sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng xã, phường không ma túy. Trong đó, phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình từng phường, xã, đảm bảo đầy đủ, kỹ lưỡng, sáng tạo, sát thực tiễn; từ đó, phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện, nhất là đối với 32 địa bàn cấp xã được lựa chọn xây dựng “Xã, phường không ma túy” trong năm 2025 phải ưu tiên hơn một mức, chủ động, tích cực hơn và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy” để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với những địa bàn còn lại, phải nhanh chóng tổ chức chỉ đạo thực hiện ngay từ bây giờ để tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện trong những năm tiếp theo, đảm bảo việc thực hiện được chính xác, khách quan, hiệu quả. Thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện tập trung, thống nhất, bài bản. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên hơn một bước trong triển khai các chính sách an sinh xã hội nhằm hạn chế, tiến tới triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Xác định vai trò của người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả việc triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách để quá trình thực hiện đảm bảo quyết liệt, thực chất và duy trì bền vững sau khi chuyển hóa. Trường hợp triển khai thiếu nhiệm vụ, không phân công rõ trách nhiệm, dẫn tới việc không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc thực hiện không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến kết quả của toàn tỉnh thì người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo để huy động các ngành, các cấp phối hợp để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, triển khai xây dựng xã, phường không ma túy nói riêng; đồng thời, chỉ đạo xem xét, tranh thủ các nguồn lực hợp lý hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí trong quá trình triển khai thực hiện.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn