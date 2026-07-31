Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Cụ thể, theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân



Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tác giả: Văn Hoàng

Nguồn tin: Báo Công Thương