Tỏi và mật ong - cặp đôi tự nhiên giàu lợi ích sức khỏe

Tính chất của tỏi và mật ong

Trong tỏi tươi, hợp chất chính tạo nên giá trị y học là allicin - có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường đề kháng. Allicin được giải phóng nhiều nhất khi tỏi được đập dập hoặc băm nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng mất đi, vì vậy nên dùng tỏi tươi ngay sau khi chế biến.

Mật ong tự nhiên giàu chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol. Ngoài khả năng chống viêm, mật ong còn có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, kháng nấm, giúp cân bằng hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh lý.

Tỏi ngâm mật ong giúp cơ thể kháng khuẩn

Lợi ích sức khỏe

Các nghiên cứu y học cho thấy, tỏi và mật ong đem lại nhiều công dụng nổi bật:

Kháng khuẩn: Tỏi và mật ong đều có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, đặc biệt khi kết hợp, hỗn hợp này có tác dụng mạnh mẽ hơn. Nhiều nghiên cứu ghi nhận hỗn hợp tỏi - mật ong có thể ức chế các vi khuẩn gây viêm phổi, ngộ độc thực phẩm hoặc kháng kháng sinh.

Kháng virus: Một số loại mật ong, nhất là mật ong Manuka, có khả năng ức chế virus cúm và được đánh giá có tác dụng gần tương đương thuốc kháng virus.

Tốt cho tim mạch: Tỏi giúp giảm huyết áp, hạ cholesterol “xấu” (LDL), ngăn ngừa hình thành cục máu đông, từ đó làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trong khi đó, chất chống oxy hóa trong mật ong góp phần bảo vệ mạch máu và tim.

Bảo vệ não bộ, cải thiện trí nhớ: Nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, hỗn hợp tỏi - mật ong có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa não, phòng ngừa các bệnh như Alzheimer và sa sút trí tuệ.

Cách sử dụng

Tỏi: Nên dùng tỏi tươi băm hoặc nghiền để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, bột tỏi và chiết xuất tỏi già cũng có lợi cho sức khỏe, song dầu tỏi ít tác dụng hơn. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, liều bổ sung an toàn dao động từ 150 - 2.400 mg bột tỏi mỗi ngày.

Mật ong: Mật ong thô có thể uống trực tiếp, pha trà thảo mộc hoặc dùng trị ho, viêm họng. Ngoài ra, mật ong còn được dùng ngoài da để làm dịu kích ứng, trị mụn, làm lành vết thương, bỏng nhẹ.

Lưu ý và tác dụng phụ

Tỏi: Có thể gây dị ứng, làm loãng máu, tăng nguy cơ chảy máu nếu dùng nhiều hoặc kết hợp với thuốc chống đông như aspirin, warfarin. Tỏi cũng có thể ảnh hưởng đến một số thuốc kháng virus.

Mật ong: Người tiểu đường cần thận trọng vì mật ong làm tăng đường huyết. Một số người có thể bị dị ứng với mật ong, gây các triệu chứng như khó thở, sưng mặt, nổi mẩn hoặc nhịp tim bất thường. Đặc biệt, trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không nên dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum.

Tỏi và mật ong là hai nguyên liệu quen thuộc nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và dược tính. Việc bổ sung vào bữa ăn hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để sử dụng như một dạng thực phẩm bổ sung hoặc hỗ trợ điều trị bệnh, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng Hợp)

Nguồn tin: vov.vn