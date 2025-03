Toàn cảnh vụ sập cầu tại thủ đô Thái Lan, nhiều thương vong

Bangkok Post đưa tin, vụ sập dầm bê tông cầu cao tốc xảy ra tại quận Chom Thong, Bangkok, vào khoảng 1h48 sáng 15/3 (giờ địa phương). Ảnh: BP.

Khi đó, một dầm bê tông của cây cầu cao tốc đang thi công, nằm cách lối vào đường cao tốc khoảng 200 mét, bất ngờ đổ sập xuống. Ảnh: BP.

Được biết, hàng chục công nhân có mặt tại hiện trường khi vụ sập xảy ra. Ảnh: JS100 Radio.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: The Nation.

Tính đến 7h sáng 16/3, 5 công nhân được xác định đã tử vong trong khi ít nhất 22 người khác bị thương. Ảnh: The Nation.

Năm người tử vong bao gồm ba công dân Thái Lan (một kỹ sư và hai công nhân) và hai công nhân nước ngoài. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Ảnh: The Nation.

Một công nhân tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ công trình trước khi nó đổ sập trong lúc đổ bê tông để nối các cột. Ảnh: Khaosod.

Đường Chom Thong gần đó đã bị đóng cửa tạm thời để phục vụ hoạt động cứu hộ. Ảnh: Khaosod.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ sập. Ảnh: Khaosod.

Your browser does not support the video tag.

Mời độc giả xem video về vụ sập dầm bê tông của một cây cầu cao tốc ở Thái Lan (Nguồn video: Khaosod/Youtube)

Tác giả: An An (Theo Bangkok Post)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn