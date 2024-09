Vụ sập cầu Phong Châu: Bộ Quốc phòng điều 15 người nhái tinh nhuệ nhất tìm kiếm người mất tích

Đại tá Phạm Hải Châu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ

Theo Cổng thông tin điện tử Phú Thọ, ngày 29-9, đại tá Phạm Hải Châu - phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc Phòng) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cùng chủ trì hội nghị triển khai các phương án tiếp theo trục vớt nhịp cầu và tìm kiếm người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Flycam cầu phao Phong Châu được lắp trong 90 phút, từ sáng 30-9 xe có thể qua cầu

Tại hội nghị, các đơn vị đã phân tích những khó khăn trong việc khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu như mực nước sâu gần 20m, tốc độ dòng chảy cao... khiến công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt cầu còn chưa như mong đợi.

Từ các ý kiến tại hội nghị, đại tá Phạm Hải Châu yêu cầu Binh chủng đặc công huy động lực lượng tìm kiếm gồm 20 người, trong đó có 15 người nhái tinh nhuệ nhất tiến hành rà soát tổng quan từ chân cầu Phong Châu cũ, bán kính rộng 10km về phía hạ lưu, xác định rõ các khu vực nước xoáy, luồng chảy và huy động phương tiện xác định mục tiêu tìm kiếm.

Đại tá Châu cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ cần phối hợp các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt, tìm kiếm cụ thể, tránh gây bức xúc cho người dân.

Đồng thời lưu ý công tác tìm kiếm cần triển khai thực tế theo kết quả của người nhái lặn tìm kiếm khu vực cầu sập.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì, hiệp đồng với các lực lượng làm nhiệm vụ như Quân chủng Hải quân, đặc công, công binh… bảo đảm các điều kiện nơi ăn ở, người phục vụ, phương tiện, trông giữ trang thiết bị tại bến vượt cầu phao.

Cầu phao được lắp để người dân qua lại sau sự cố sập cầu Phong Châu - Ảnh: C. TUỆ

Trước đó khoảng 10h ngày 9-9, cầu Phong Châu nối 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông bất ngờ bị sập, khiến 2 nhịp cầu rơi xuống lòng sông Hồng. Vụ việc khiến 10 xe (1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện) rơi xuống sông, 8 người mất tích.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân, còn 4 người mất tích.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã có công văn đề nghị gửi Bộ Quốc phòng giúp đỡ tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu.

Tỉnh Phú Thọ cho biết từ ngày 9-9 đến nay, tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để trục vớt phương tiện và tìm kiếm người mất tích. Dù vậy, quá trình thực hiện, lực lượng tìm kiếm người mất tích của tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Do đó, tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng giúp đỡ tăng cường lực lượng chuyên trách (người nhái) giúp tỉnh trong thời gian sớm nhất tìm kiếm người mất tích trên sông Hồng, tại khu vực cầu Phong Châu.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ