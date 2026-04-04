Toàn cảnh tuyến đường 4.650 tỷ, trải dài 67km dọc bờ biển Nghệ An

Dự án có tổng chiều dài 67,5km, kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối sang Hà Tĩnh), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2010.
Tháng 2/2022, dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công, đi qua nhiều địa bàn trọng điểm như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Cửa Lò.
Ở giai đoạn 1 (Km76+00 – Km83+500), tuyến đường đã hoàn thành và khai thác ổn định trong nhiều năm. Giai đoạn 2 – phần còn lại của dự án – có tổng mức đầu tư hơn 4.650 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm hơn 3.200 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 930 tỷ đồng và các khoản dự phòng, chi phí khác khoảng 515 tỷ đồng.
Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 11m.
Về tổng thể, dự án đã hoàn thiện các hạng mục chính, bao gồm hệ thống 8 cây cầu (5 cầu lớn và 3 cầu nhỏ), tạo trục giao thông ven biển liên hoàn, kết nối các cực tăng trưởng khu vực Bắc Trung Bộ.
Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm, đóng vai trò thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - du lịch và nâng cao năng lực vận tải cho Nghệ An.
Tuy nhiên, điểm tồn tại hiện nay nằm tại đoạn đầu cầu Nghi Tân (kết nối phường Cửa Lò với xã Trung Lộc), nơi có điều kiện địa chất yếu. Khoảng 100m nền đường đang được đắp tải để theo dõi độ lún, mặt đường chưa thảm nhựa, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải và container, vẫn lưu thông lớn.
Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, tuyến chính đã cơ bản đưa vào khai thác. Riêng đoạn xử lý nền đất yếu dự kiến sẽ hoàn thành sau khi kết thúc quá trình theo dõi lún vào khoảng tháng 5/2026. Việc sớm xử lý dứt điểm “nút thắt” kỹ thuật này sẽ giúp toàn tuyến ven biển Nghệ An vận hành đồng bộ, tối ưu hiệu quả đầu tư và phát huy vai trò là trục động lực phát triển kinh tế khu vực.
Tác giả: L.Minh
Nguồn tin: vietnamfinance.vn