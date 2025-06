Tổ CSGT TP.Vinh dầm mưa phân luồng, tiếp sức sĩ tử mùa thi

Trong 2 ngày 3-4/6, hơn 39.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025. Trong 2 ngày qua, Tổ CSGT địa bàn Tp.Vinh và Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bố trí lực lượng có mặt tại các điểm thi để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các thí sinh và người nhà đưa đón.

Hầu hết tại các điểm thi trên toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), thanh niên tình nguyện cũng đã túc trực ngay tại cổng trường để hỗ trợ các em thí sinh. Riêng Tổ CSGT địa bàn Tp.Vinh bố trí lực lượng ở 13 điểm thi, 10 chốt giao thông để phân luồng và hỗ trợ các thi sinh.

Ngày 4/6, thời tiết ở Tp.vinh có những trận mưa rào bất ngờ, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Tại cổng điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nằm trên đường Lê Hồng Phong Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, gần kết thúc giờ thi môn Toán có rất đông phụ huynh tập trung khu vực gần trường.

Đặc biệt, thời tiết bất chợt đổ cơn mưa, lưu lượng phương tiện tham gia trên tuyến đường đông khiến giao thông tại đây hỗn loạn. Để giao thông thông suốt, Đội CSGT-TT Công an Tp.Vinh đã điều động một tổ công tác túc trực tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.

Mặc dù trời có âm u, oi bức rồi đổ mưa nhưng lực lượng CSGT vẫn đứng phân luồng, điều tiết giao thông và đưa các thí sinh sang đường an toàn.

CSGT thực hiện nhiệm vụ xung quanh các điểm thi với mong muốn sẻ chia, góp sức cùng các sĩ tử vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất.

Lực lượng CSGT liên tục ra tín hiệu để các phương tiện đi đúng làn đường hoặc dừng lại để nhường đường cho các phụ huynh đưa thí sinh ra vào điểm thi.

Tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có một thí sinh bị gãy 2 chân phải bó bột được CSGT bế vào tận phòng thi. Hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. (Ảnh D.C).

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An nói chung và CSGT Tp.Vinh nói riêng đã góp phần vào thành công chung của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

