Đề Toán thi vào lớp 10 Nghệ An phân hóa cao, định hướng dạy học cho giáo viên

Sở GD&ĐT Nghệ An xin báo cáo nhanh môn thi thứ ba (Toán), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 39.133 em; tổng số thí sinh vắng thi là 42 em. Có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành, Nghệ An do đưa điện thoại vào khu vực thi. Sau 3 buổi thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An đã diễn ra an toàn, đúng quy chế.