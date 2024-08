Tổ công tác 373 - hiệu quả từ một đề án

“Khắc tinh” của tội phạm

23 giờ đêm một ngày đầu tháng 8/2024, khi thành phố Vinh yên tĩnh dưới ánh đèn mờ ảo, người dân chìm vào giấc ngủ thì Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh vẫn đang cần mẫn, tận tụy làm nhiệm vụ, tiến hành công tác tuần tra, kiểm soát trên từng tuyến đường bảo vệ bình yên cho người dân.

Các Tổ công tác 373 Công an tỉnh và Công an các huyện, thành thị tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường.

Trước đó, Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh vừa kịp thời ngăn chặn nhóm nam thanh niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 2 nam thanh niên H.B.Đ, (sinh năm 2010), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh và N.H.T, (sinh năm 2007), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh. Theo đó, đang trong quá trình tuần tra, kiểm soát thì Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh phát hiện tại quán game cuối đường Lê Mao (khối Tân Phúc, phường Vinh Tân) có nhóm nam thanh niên (khoảng 4-5 đối tượng) có biểu hiện gây rối trật tự cộng, tàng trữ vũ khí thô sơ.

Tổ công tác 373 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ H.B.Đ và N.H.T. khi đang cầm 1 thanh đao dài khoảng 1m, cán dao bằng kim loại, dài khoảng 70cm, lưỡi dao có chiều dài khoảng 30cm, còn các đối tượng khác bỏ trốn. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số vũ khí trên và đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an phường Vinh Tân để làm việc. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với 1 nhóm nam thanh niên khác nên tụ tập, sử dụng vũ khí thô sơ để giải quyết mâu thuẫn.

Vào khoảng 22 giờ ngày 7/5/2024, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) tiếp nhận tin báo của chị Hồ Thị C. (sinh năm 1993), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về nội dung: khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, chị bị 2 đối tượng không rõ danh tính điều khiển xe mô tô màu xanh (không nhớ rõ biển kiểm soát) cướp giật 1 điện thoại di động Iphone 15 promax trị giá khoảng 35 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Tổ công tác 373 và các đội nghiệp vụ triển khai xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến khoảng 1 giờ ngày 08/5/2024, Tổ công tác 373 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn điều khiển xe mô tô Exciter màu xanh di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nên đã tiến hành dừng, kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác 373 đã nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Kiện (sinh năm 1989) và Nguyễn Xuân Đoàn (sinh năm 1991), đều trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động Iphone15 promax và 1 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận cùng nhau đi xe mô tô từ tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, phát hiện chị Hồ Thị C. điều khiển xe mô tô cầm điện thoại di động nên đã áp sát, thực hiện hành vi cướp giật. Sau đó, 2 đối tượng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ tài sản thì bị lực lượng Công an tiến hành bắt giữ.

Mới đây, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đức (sinh năm 1994); Đinh Sỹ Tùng (sinh năm 1985); Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1996) cùng trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, 3 đối tượng này sử dụng ô tô di chuyển từ tỉnh Thanh Hóa đi các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lợi dụng chuyến đi này, các đối tượng đã lên khu vực biên giới mua ma túy. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã rơi vào tầm ngắm của Công an huyện Quỳ Châu.

Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 30/4/2024, tại khu vực khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Tổ công tác 373 Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang 3 đối tượng Lê Văn Đức, Đinh Sỹ Tùng, Lê Thanh Tuấn về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, Tổ công tác 373 thu giữ 256 viên ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động, 3 dao bấm các loại, 1 xe ô tô.

Ba vụ việc trên là một số trong những vụ việc mà Tổ công tác 373 Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên đối mặt, xử lý hiệu quả trong thời gian vừa qua. Mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động hơn 6 tháng, song hiệu quả đạt được của Tổ công tác 373 trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 373.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm mà các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Nhằm tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tháng 1/2024, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Quyết định số 373 ban hành Đề án thành lập các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (gọi tắt là Đề án 373) bao gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng công an cơ sở. Trong đó, thành lập 6 Tổ công tác 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ công tác 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ công tác 373.

Tổ công tác 373 có nhiệm vụ tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong quá trình tuần tra, các Tổ công tác 373 huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi hoặc chuẩn bị có hành vi vi phạm pháp luật như: cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ... theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung phát hiện, quyết liệt, xử lý đúng người, đúng tội, với tinh thần chỉ đạo kiên quyết, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đặc biệt, lực lượng tổ chức tuần tra luân phiên, không cố định thời gian, địa điểm để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, các Tổ công tác 373 cũng đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như cảnh giác, phòng ngừa đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác; kịp thời phát hiện, giúp đỡ nhiều trường hợp người dân gặp hoạn nạn, khó khăn, trả lại tài sản cho người mất.

Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổ công tác 373 Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị đã triển khai 2.731 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 15 nhóm, 138 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Phát hiện, ngăn chặn 4 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; bắt 58 vụ, 71 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng chục vụ tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; tàng trữ, chế tạo pháo trái phép; vi phạm về kinh tế, môi trường... Tổ chức kiểm tra 28.892 lượt phương tiện tham gia giao thông, xử lý 3.091 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền hơn 4,26 tỉ đồng. Cùng với đó, Tổ công tác 373 Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị đã tích cực, chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn tham gia đấu tranh 19 chuyên án, bắt 84 vụ việc phạm tội trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy.

Hình ảnh Tổ công tác 373 góp phần ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, mang lại sự an tâm cho người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Quân, phường Hồng Sơn, Vinh chia sẻ: “Công việc thường xuyên đi làm về muộn, đường sá đã vắng vẻ. Tuy nhiên, từ khi có các Tổ công tác 373 của lực lượng Công an liên tục tuần tra, tôi đi đường rất yên tâm. Nhất là trên các tuyến đường đã giảm hẳn tình trạng thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, hò hét, bấm còi, cà kiếm xuống đường làm tóe lửa để thể hiện bản thân và đi đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bột phát xảy ra trên đường”.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án 373 vào cuối tháng 7/2024 vừa qua, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an các huyện, thành thị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, qua đó xây dựng “thương hiệu”, “uy lực” của các Tổ công tác 373. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh: trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức, xác định việc triển khai thực hiện Đề án là giải pháp mang tính chiến lược, dài hạn nhằm bổ sung, tăng cường lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Với việc xây dựng Đề án sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng để xây dựng, phát triển, nâng tầm và tạo dấu ấn của Tổ tuần tra vũ trang Công an tỉnh Nghệ An trong răn đe, trấn áp tội phạm. Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ tham gia các Tổ 373 phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân trong thi hành nhiệm vụ; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: antg.cand.com.vn