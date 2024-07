Họp phiên thứ 5 Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

1.052 TTHC nội bộ được phê duyệt phương án đơn giản hóa

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các Bộ, ngành, địa phương và vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn của Tổ công tác cùng sự đồng hành của Hội đồng tư vấn, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định, 02 Chỉ thị, 03 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy việc triển khai. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp 108 TTHC; đơn giản hóa 247 TTHC, giấy tờ công dân; 1.052 TTHC nội bộ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành, địa phương phê duyệt phương án đơn giản hóa. Dịch vụ công trực tuyến được cải thiện về chất lượng, nhiều dịch vụ công được tái cấu trúc; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa đều tăng so với 2023.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, chủ động, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án cải cách TTHC thời gian qua.

Hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cắt giảm nhiều TTHC, tiết kiệm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc thực hiện các phương án phân cấp đã mang lại hiệu quả cao trong giải quyết TTHC, giảm tầng nấc, trung gian, khuyến khích, phát huy tính sáng tạo, chủ động và nâng cao vai trò các cấp hành chính ở địa phương.

Cải cách TTHC liên quan đến quản lý dân cư được đơn giản hóa, mang lại lợi ích thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp, giúp cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện TTHC và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết công việc với cơ quan nhà nước…

Theo xếp hạng mới nhất của các tổ chức quốc tế, có 04 chỉ số liên quan về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được cải thiện tích cực: Xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc. Xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh tế thế giới, tăng điểm ở 4/5 chỉ số thành phần chính, tăng 4 bậc so với năm 2022. Xếp thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 02 bậc so với năm 2022. Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử duy trì thứ hạng 86 từ năm 2020.

Báo cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) công bố tháng 5/2024 ghi nhận năm thứ 7 liên tiếp điểm số trung bình PCI tăng; hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, chi phí không chính thức tiếp tục chiều hướng giảm, thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn, cải cách TTHC đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số thành phần cải cách TTHC trong Bộ chỉ số cải cách hành chính, công bố tháng 4/2024, cũng cho thấy điểm số cải cách TTHC của các địa phương đạt giá trị trung bình 94,32%, cao hơn 0,59% so với công bố năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về kết quả triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID; giải pháp thúc đẩy thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; việc khai thác, sử dụng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch công; triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp...

Đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian” trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An, 06 tháng đầu năm 2024, với sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp nên công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, đặc biệt là cải cách TTHC tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá theo lộ trình tối thiểu 20% TTHC nội bộ; chỉ đạo các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đã chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm việc, quên việc, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện điều chuyển sang vị trí công tác khác đối với người đứng đầu để xẩy ra tình trạng trì trệ, yếu kém hoặc cán bộ, công chức, viên chức bị người dân, doanh nghiệp phản ánh gây phiền hà, sách nhiễu.

Việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP tiếp tục được quan tâm, đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, đầy đủ các nhiệm vụ và theo đúng lộ trình của Đề án 06/CP đã đặt ra với quyết tâm chính trị cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành sớm và đạt 100% như công tác cấp Căn cước công dân; thu nhận hồ sơ định danh điện tử; 100% cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện việc sử dụng thẻ Căn cước công dân thay thế BHYT trong khám chữa bệnh... Nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 có 82,4% hồ sơ nộp trực tuyến. Nghệ An là một trong những tỉnh có nhiều giải pháp sáng tạo về thực hiện Đề án số 06/CP được Thủ tướng biểu dương...

Quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đặc biệt đã thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID ở Hà Nội, Thừa Thiên Huế, đảm bảo tiện lợi, thuận lợi; thực hiện các nội dung để triển khai thí điểm mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bắt đầu từ tháng 9/2024; kết quả thực hiện Đề án 06, trong đó, triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID đã đạt kết quả tích cực; Tổ công tác cải cách TTHC và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC hoạt động có hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, tiếp tục đề cao vai trò người đứng đầu “địa phương nào, Bộ, ngành nào người đứng đầu quyết liệt là ở đó có thành quả”. Các Bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công thương, TN&MT, GTVT, Y tế trả lời các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, hoàn thành trước ngày 15/8. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến trả lời các nội dung đề xuất, kiến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/8.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn