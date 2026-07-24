Nghệ An đấu giá khu 'đất vàng' hơn 824 tỷ từng quy hoạch Trung tâm hành chính

Khu "đất vàng" sắp được Nghệ An đưa ra đấu giá trước đây được quy hoạch làm trung tâm hành chính tập trung. Ảnh: VT

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải Quan, phường Trường Vinh nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Theo thông báo, khu đất có diện tích hơn 3,7 ha, trong đó khoảng 0,93 ha là đất ở, 0,61 ha là đất thương mại, dịch vụ và 2,2 ha là đất công cộng. Theo quy hoạch, dự án còn được bố trí khoảng 3,7 ha diện tích công trình ngầm.

Đối với phần đất ở, nhà đầu tư được giao đất có thời hạn 50 năm kể từ ngày được công nhận kết quả trúng đấu giá. Riêng người mua căn hộ chung cư sẽ được sử dụng đất ổn định, lâu dài theo quy định.

Phần đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước cho thuê, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê với thời hạn 50 năm. Đối với diện tích đất công cộng, sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho UBND phường Trường Vinh quản lý.

Theo phương án đấu giá, giá khởi điểm của khu đất là 824,2 tỷ đồng, bước giá 4,1 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 82,4 tỷ đồng.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/7 đến 16 giờ ngày 31/7/2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 16/8/2026.

Từ dự án "treo" đến cơ hội phát triển mới

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, khu đất HH-01 là vị trí từng được UBND tỉnh Nghệ An thu hồi từ năm 2005 để triển khai Dự án Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án có diện tích sàn khoảng 90.000 m², gồm hai tòa tháp cao 27 tầng, cao khoảng 106 m, được kết nối bằng cầu trên cao tại tầng 21 và 22, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 1.700 cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ có chủ trương tạm dừng đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương để đánh giá hiệu quả đầu tư. Kể từ đó, khu đất rơi vào tình trạng bỏ hoang, cây cối mọc um tùm và chưa được khai thác.

Trong báo cáo gửi Sở Tài chính vào tháng 5/2026 về tiến độ triển khai các dự án theo đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (Thành viên của Tập đoàn Sun Group), Sở Xây dựng Nghệ An cho biết khu đất tại bùng binh Hải Quan đã được đưa vào phương án điều chỉnh quy hoạch.

Theo đó, trong đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Vinh (cũ) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu đất được chuyển đổi chức năng từ đất công cộng sang đất hỗn hợp, bao gồm thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng.

Sở Xây dựng cũng cho biết khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô khoảng 7 ha, trong đó khoảng 3,7 ha là đất trống. Do quy hoạch phân khu chưa đủ cơ sở để xác định các chỉ tiêu chi tiết, việc xác lập các thông số xây dựng sẽ được thực hiện trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. Đồng thời, cơ quan này cũng được giao hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Vinh và quy hoạch phân khu, chuyển đổi chức năng khu đất từ đất công cộng sang đất hỗn hợp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục quy hoạch, khu đất từng được kỳ vọng trở thành trung tâm hành chính của tỉnh sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư phát triển tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn