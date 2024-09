Tỉnh thành nào cho học sinh tiếp tục nghỉ học sau bão số 3?

Nhiều công trình công cộng tại Bắc Ninh bị cây gãy, đổ gây thiệt hại sau bão số 3 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều 8-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có công văn gửi thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố yêu cầu thông báo học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học ngày 9-9 cho đến khi có thông báo mới.

Lý do tiếp tục nghỉ học là các nhà trường tập trung khắc phục hậu quả sau bão, điều kiện an toàn giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Hiện Hải Phòng đang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề vì bão số 3, các trường đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ hai ngày 9 và 10-9. Sau ngày 10-9, các cơ sở giáo dục tùy theo điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động dạy và học.

Tại Hải Dương, vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện Nam Sách, Thanh Hà và TP Chí Linh thông tin sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 9-9 để các trường khắc phục hậu quả sau bão số 3, các địa phương còn lại đang căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học.

Tại Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hạ Long vừa chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông báo cho toàn bộ phụ huynh, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học thứ hai, ngày 9-9. Đồng thời đề nghị các trường khẩn trương rà soát thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cũng vừa có công văn gửi phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố yêu cầu thông báo cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đi học trở lại ngày 9-9 đối với những đơn vị đủ điều kiện tổ chức dạy và học.

Đối với những đơn vị, điểm trường còn bị ngập úng, chưa sửa chữa khắc phục thiệt hại xong, dễ gây mất an toàn trong trường học, những trường học, điểm trường học sinh phải đi qua sông, qua suối nước to, chảy xiết, đèo dốc sạt lở thì tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học.

Tại Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng khắc phục thiệt hại do bão số 3, dọn dẹp trường lớp để tổ chức học tập bình thường từ ngày 9-9. Riêng với các trường ở vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, mưa to nguy hiểm, giao hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chiều 8-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học thứ hai, tức ngày 9-9, để rà soát, khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Sở đề nghị lực lượng chức năng địa phương phối hợp với các trường dọn vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị trước khi sử dụng.

Yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi trở lại trường học vào ngày 10-9 và có kế hoạch dạy bù những buổi học sinh nghỉ học vào thời gian thích hợp.

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Bắc Ninh có trên 380.000 học sinh và gần 20.000 cán bộ, giáo viên tại các cấp học.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang có văn bản về tiếp tục ứng phó, khắc phục thiệt hại sau bão số 3. Sở yêu cầu, trường hợp trường lớp chưa đảm bảo điều kiện an toàn thì hiệu trưởng quyết định cho học sinh nghỉ học để khẩn trương khắc phục thiệt hại và chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Bắc Giang có hơn 519.000 học sinh học tập tại các trường, trung tâm, cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường học đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn thì đón học sinh trở lại học từ ngày 9-9, với các trường chưa đảm bảo thì giao các trường quyết định việc tổ chức học tập trở lại.

Tại Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hỏa tốc. Theo đó, trong hai ngày 9 và 10-9, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trong tỉnh Điện Biên được nghỉ học để ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú, sở yêu cầu tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Tại Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 9 và 10-9 (nếu tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn sau ngày 10-9, sẽ có chủ trương chỉ đạo tiếp theo).

Từ ngày 11-9, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, kế hoạch của tỉnh, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn chủ động cho học sinh trở lại học tập và có kế hoạch tổ chức dạy học bù theo quy định.

Tại Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất hoặc chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thủ trưởng đơn vị chủ động cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học các ngày 9 và 10-9.

Với các đơn vị không nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo các điều kiện an toàn thì triển khai tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học từ ngày 9-9.

