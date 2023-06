Tỉnh Sóc Trăng và Bộ Công an phối hợp xây dựng 1.200 căn nhà tặng người nghèo

Ngày 14-6, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị đánh giá bước đầu kết quả triển khai và tiến độ thực hiện vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, năm 2023.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, năm 2023, tỉnh Sóc Trăng và Bộ Công an sẽ phối hợp vận động, xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình sẽ tiến hành khảo sát, lựa chọn 1.200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ xây dựng nhà.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở là 60 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ phần thân, phần mái nhà, mỗi căn 50 triệu đồng. Kinh phí xây dựng phần nền, móng nhà do hộ gia đình đóng góp hoặc địa phương huy động từ các nguồn lực khác.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đề nghị công an tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện sao cho hiệu quả nhất. Giám đốc công an tỉnh quan tâm chỉ đạo công an các đơn vị điều động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà con xây dựng nhà, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình.

Các địa phương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở nhằm bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng, đồng thời tích cực tổ chức vận động từ nhiều nguồn lực để đối ứng kinh phí.

Tác giả: Tuấn Quang

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng