Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tặng nhà cho người nghèo

Nhân ái

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phối hợp với Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức giao lưu bóng đá và quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng nhà cho người nghèo. Tại chương trình, 2 đơn vị đã trao tặng 1 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc.