Tỉnh Quảng Nam và Nghệ An trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Sáng 6/10, Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.