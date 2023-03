Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Thái Thanh Quý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; một số định hướng phát triển chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, việc trao đổi kinh nghiệm, ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nghệ An là cơ hội quan trọng để hai tỉnh thắt chặt mối quan hệ hợp tác, nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường gắn bó hữu nghị giữa Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Hưng Yên và Nghệ An có nhiều điểm tương đồng về phát triển kinh tế - xã hội, do đó, trong thời gian tới hai tỉnh có thể hợp tác, chia sẻ trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh sẽ bàn bạc, thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời tin tưởng rằng sự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ nâng tầm mối quan hệ gắn bó, bền chặt, tình cảm đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh, đồng thời sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả hai tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng những thành tựu mà Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn được tìm hiểu, chia sẻ một số kinh nghiệm của Hưng Yên trong việc thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng viên… Đồng thời mong muốn, sau buổi làm việc, mối quan hệ giữa hai tỉnh Nghệ An – Hưng Yên sẽ được củng cố về mọi mặt.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất các nội dung trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025.

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ những kinh nghiệm của hai tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, công tác an sinh xã hội…

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tặng Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An bức tranh Phố Hiến xưa

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025, với các nội dung hợp tác, hỗ trợ trọng tâm: Trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hợp tác về phát triển văn hóa và du lịch; hợp tác về phát triển, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; hợp tác trong công tác thu hút đầu tư, phát triển đô thị; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của huyện Nam Đàn (Nghệ An)

Nhân dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 45 nhà ở cho người nghèo huyện Nam Đàn (Nghệ An) trị giá 2 tỷ 250 triệu đồng.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến (Khoái Châu)

Các đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (thành phố Hưng Yên)

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên)

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các đại biểu của tỉnh đã đến dâng hương tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến (Khoái Châu); dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên).

Tác giả: Phạm Đăng – Vi Ngoan

Nguồn tin: baohungyen.vn