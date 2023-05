Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hưng Yên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Trong tỉnh

Sáng 17/5, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Lê Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp và việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.