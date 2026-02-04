Tỉnh Nghệ An và tỉnh Bo Ly Khăm Xay ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028

Tham dự buổi Hội đàm và ký kết, về phía tỉnh Bo Ly Khăm Xay có đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi hội đàm và ký kết

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh không chỉ mang ý nghĩa song phương địa phương, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam – Lào

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai tỉnh đều đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và dành ưu tiên đặc biệt cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào, trong đó có tỉnh Bo Ly Khăm Xay.

Nghệ An và Bo Ly Khăm Xay là hai tỉnh có vị trí địa lý liền kề, có chung đường biên giới, chung lợi ích chiến lược và chung trách nhiệm trong việc gìn giữ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh không chỉ mang ý nghĩa song phương địa phương, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Nhìn lại chặng đường hợp tác giữa hai tỉnh, đặc biệt là từ sau Hội đàm cấp cao năm 2017, quan hệ giữa hai tỉnh Nghệ An – Bo Ly Khăm Xay đã không ngừng được củng cố và phát triển, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Hợp tác chính trị, đối ngoại được duy trì thường xuyên; quốc phòng – an ninh, quản lý biên giới được phối hợp chặt chẽ; kinh tế, thương mại, giao thông, phát triển cửa khẩu từng bước có chuyển biến tích cực; giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo và đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa Nhân dân hai tỉnh.

Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận, tin cậy chính trị và quyết tâm cao của lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những năm gần đây, cùng với việc giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tỉnh Nghệ An đã tập trung mạnh mẽ cho đổi mới mô hình quản trị và phát triển kinh tế. Những kết quả đạt được vừa phản ánh nỗ lực đổi mới và phát triển của tỉnh Nghệ An, vừa tạo điều kiện và dư địa thuận lợi để hai tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới, phù hợp với nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2028 sắp được ký kết.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, trước yêu cầu phát triển mới của mỗi tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số định hướng và giải pháp lớn trong giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai tỉnh. Đó là, tiếp tục củng cố và tăng cường tin cậy chính trị; duy trì thường xuyên các hoạt động đối ngoại Đảng, trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm quốc phòng – an ninh, quản lý và bảo vệ biên giới; giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của hai tỉnh.

Về phát triển cửa khẩu và xây dựng hạ tầng giao thông kết nối, hai tỉnh cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn then chốt để tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới. Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được tại cặp cửa khẩu phụ Thanh Thủy – Nậm On từ năm 2024, hai bên thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, từng bước mở rộng phạm vi cho phép người và phương tiện cơ giới đường bộ của mỗi tỉnh được vận chuyển người, hàng hóa, trao đổi, mua bán qua các cặp cửa khẩu phụ Cao Vều – Thoong Phi La và Tam Hợp – Thoong My Xay, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Bo Ly Khăm Xay tiếp tục quan tâm, sớm hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Nậm On, đề xuất với Chính phủ Lào xem xét nâng cấp cửa khẩu phụ Nậm On thành cửa khẩu chính, tiến tới nâng cấp thành cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Nậm On theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt.

Hai tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương của hai nước để thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường cao tốc Viêng Chăn – Hà Nội đi qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Bo Ly Khăm Xay), đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo đột phá về kết nối giao thông, thương mại, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của hai tỉnh nói riêng và tăng cường kết nối khu vực nói chung.

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; xem đây là nền tảng bền vững để thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2028 sắp được ký kết; bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ đầu mối và rõ hiệu quả, để Thỏa thuận thực sự đi vào cuộc sống.

Với tinh thần hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn và tin tưởng rằng lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay sẽ trao đổi thẳng thắn, cởi mở, tập trung làm rõ những định hướng lớn, những lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Qua đó thống nhất các giải pháp phù hợp nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Bo Ly Khăm Xay bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và bền vững hơn.

Đ/c Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay phát biểu

Tại buổi hội đàm, đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với đoàn đại biểu tỉnh Bo Ly Khăm Xay, thể hiện truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua.

Về việc thực hiện Biên bản hội nghị cấp cao Bo Ly Khăm Xay - Nghệ An ký ngày 02/8/2017, hai bên đã tích cực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt và đạt được những kết quả thực chất. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế khiến một số nội dung chưa đạt tiến độ như mong muốn. Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay thống nhất với đánh giá thẳng thắn của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và đề nghị các Sở, ngành, địa phương hai tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác sẽ ký kết hôm nay thành kế hoạch cụ thể.

Về dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, tỉnh đang tiếp tục kiến nghị Chính phủ thúc đẩy Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt - Lào tham gia đầu tư phân đoạn 110km từ huyện Viengthong đến cửa khẩu Thanh Thủy, dự kiến hoàn thành trước năm 2028.

Về việc tạo điều kiện cho người, phương tiện và hàng hóa lưu thông qua cặp cửa khẩu phụ Nậm On - Thanh Thủy, tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ Ngoại giao và đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo yêu cầu để sớm được Chính phủ phê duyệt nâng cấp thành cửa khẩu địa phương. Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp liên quan hỗ trợ tỉnh Bo Ly Khăm Xay nâng cấp hạ tầng thiết yếu như đã cam kết.

Hai tỉnh ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2028 giữa hai tỉnh ngay sau Hội đàm lần này sẽ tạo khuôn khổ quan trọng, là cơ sở chính trị và pháp lý để các cấp, các ngành và địa phương hai bên triển khai hợp tác một cách đồng bộ, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng mong muốn và lợi ích thiết thực của Nhân dân hai tỉnh. Thoả thuận hợp tác gồm 25 Điều và 01 Phụ lục kèm theo với các nội dung hợp tác chính gồm 8 lĩnh vực: Chính trị – ngoại giao; kinh tế; phát triển cửa khẩu và hạ tầng giao thông; văn hóa – xã hội; giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quốc phòng – an ninh, bảo vệ biên giới; giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú; kết nghĩa biên giới. Hai tỉnh thống nhất giao các Sở, ngành và địa phương liên quan triển khai; định kỳ tổ chức hội đàm 2 năm/lần để đánh giá kết quả. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2028.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn