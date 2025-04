UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030

Các đồng chí: Phan Chí Hiếu – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau 12 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu trên lĩnh vực khoa học xã hội giữa UBND tỉnh Nghệ An và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), kết quả đạt được đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Quý Linh báo cáo kết quả hợp tác giữa UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm đã phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện một số chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, như: Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030; Huy động nguồn lực người xứ Nghệ ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An... Hai bên cũng đã triển khai một số đề tài cấp Bộ, như: “Phát huy vốn xã hội của người dân ở miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế”; “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An”; Giải pháp xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài nói trên đã cung cấp những luận cứ khoa học, tổng kết những vấn đề thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh; Là nguồn cứ liệu quan trọng giúp cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thể chế hóa thành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; cung cấp cơ sở lý luận và thực thiễn trong phát huy vốn xã hội và các vấn đề dân số, đổi mới sáng tạo phục vụ cho tham mưu xây dựng chính sách và giải pháp mô hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng trong chương trình hợp tác, hàng năm, Viện Hàn lâm đã cử nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia, tham luận tại các hội thảo khoa học do tỉnh Nghệ An tổ chức. Hai bên cũng đã phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo: Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung - Bảo tồn và phát huy giá trị; Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc; Phát triển du lịch vùng Bắc – Nam - Trung bộ; Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-BCT của Bộ Chính trị; Thành phố Vinh trong giai đoạn mới - Tầm nhìn, định hướng chiến lược và giải pháp phát triển…

Giai đoạn từ 2012 - 2024, Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm đã đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trên địa bàn tỉnh Nghệ An với hơn 308 thạc sĩ và 107 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Văn hóa, Lịch sử, Dân tộc học,... Những kết quả đó đã bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chương trình hợp tác, Viện Hàn lâm đã hỗ trợ, cung cấp cho tỉnh Nghệ An nhiều tư liệu quan trọng về văn hoá, lịch sử, con người qua các thời kỳ làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu; đã cung cấp cho tỉnh nhiều sách, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh điểm qua những kết quả nổi bật tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đồng chí khẳng định những kết quả đó là có sự hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam với tỉnh. Nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quy mô lớn, có tính ứng dụng cao, đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác bồi dưỡng cán bộ, thu hút chuyên gia, chia sẻ tri thức giữa Viện và tỉnh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các hội thảo khoa học, chương trình hợp tác nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận, đổi mới phương pháp tiếp cận quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kết quả hợp tác đã góp phần quan trọng cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, định hình chính sách phát triển văn hóa, xã hội, ngoại giao nhân dân, phát triển bền vững vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì quy mô nghiên cứu, mức độ liên kết và tính ứng dụng thực tiễn vẫn còn nhiều dư địa cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, giai đoạn 2025 – 2030 là thời kỳ bản lề, quyết định cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành Trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ; đồng thời triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh sẽ phát triển dựa trên 5 trụ cột chính và Nghệ An xác định rõ: “Phát triển không chỉ cần nhanh – mà phải bền vững; Không chỉ cần tăng trưởng – mà cần đột phá; Không chỉ cần đổi mới – mà phải sáng tạo và có bản sắc”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chương trình hợp tác mới giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh tập trung vào 3 lĩnh vực. Đó là Kinh tế phải phát triển bền vững, dựa trên tri thức: Nghiên cứu mô hình tăng trưởng mới, liên kết vùng, kinh tế biển, kinh tế số; Gắn chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với tăng năng suất và chất lượng sống. Đối với Xã hội – Văn hóa – Dân tộc: Xây dựng chính sách phát triển vùng miền núi, dân tộc thiểu số một cách căn cơ, bền vững; Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch, giáo dục và bản sắc địa phương. Về Ngoại giao – Hợp tác: Mở rộng nghiên cứu về ngoại giao địa phương, hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao; Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và tầm ảnh hưởng của Nghệ An trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhiệm vụ nghiên cứu cần thiết kế theo hướng “đặt hàng – theo địa chỉ – có sản phẩm cụ thể”, bám sát thực tiễn, có khả năng ứng dụng nhanh, lan tỏa mạnh và góp phần trực tiếp vào việc thực hiện các Nghị quyết lớn của Trung ương và của tỉnh.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh về những yếu tố đặc trưng của tỉnh Nghệ An về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa... Đồng chí cũng vui mừng chia sẻ với những thành quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tiếp nối thành công của chương trình hợp tác, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội nhất trí với nội dung đưa ra trong chương trình hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác diễn ra vào dịp hết sức ý nghĩa - kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, bởi vậy, hai bên cần phải phát huy tinh thần “Tổng tiến công” thực hiện thật kịp thời, chủ động, thật chất lượng, hiệu quả các nội dung hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu đã ký kết Thoả thuận hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2025 – 2030.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tặng quà lưu niệm cho nhau

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn