Tỉnh Nghệ An: Không thể im lặng lâu hơn nữa

Thời gian qua, Báo CCB Việt Nam có nhiều bài viết phản ánh về chính sách, chế độ của Người Có công cách mạng và các vấn đề kinh tế - xã hội. Dù một số việc đã được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề đến nay, vẫn chỉ là những câu hỏi day dứt bởi sự im lặng từ phía cơ quan chức năng.

Mỏi mòn chờ đợi

“Bao giờ ông Hoàng Văn Cúc (Nghệ An) được công nhận Người hoạt động cách mạng trước năm 1945”? là tiêu đề bài viết đăng trên Báo CCB Việt Nam số tháng 4-2023 (số báo tháng 4, phát hành ngày 25 hằng tháng). Sau khi sự việc được phản ánh, gia đình ông Hoàng Văn Cúc đã nhận được sự hướng dẫn, đồng hành của Ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương (Nghệ An). Đến nay, đã có thêm nhiều tài liệu và các chứng cứ hoạt động cách mạng của ông Hoàng Văn Cúc, được gia đình giao nộp cho cơ quan chức năng. Tưởng chừng sự việc sẽ được nhanh chóng giải quyết, bởi cơ sở pháp lý và các chứng cứ đã rõ ràng. Thế nhưng cũng như mấy chục năm trước đây, câu trả lời vẫn là nỗi chờ đợi, khắc khoải. Trong khi đó, vợ và các con của ông Hoàng Văn Cúc đã lần lượt qua đời!

Tiếp đến là bài “Liệt sĩ hy sinh 51 năm chưa được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, đăng trên số báo 1433, ra ngày 27-4-2022. Sự việc này phản ánh liệt sĩ Lê Thái Nhiệm, ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có đầy đủ các giấy tờ chứng minh đã nhập ngũ, bị hy sinh trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước. Thế nhưng, đã 51 năm trôi qua gia đình liệt sĩ Lê Thái Nhiệm chưa được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, dù đã làm đơn yêu cầu suốt mấy chục năm trời không dứt.

Sau khi Báo CCB Việt Nam phản ánh, ngày 17-10-2022, trong cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Nghệ An định kỳ, ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐTBXH và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phải nhanh chóng giải quyết, báo cáo cho UBND tỉnh biết kết quả. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua kể từ khi ông Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo, thân nhân của liệt sĩ Lê Thái Nhiệm vẫn chưa nhận được bằng “Tổ quốc ghi công”, vẫn phải tiếp tục gửi đơn và chờ đợi.

Không ai dám chắc rằng gia đình ông Hoàng Văn Cúc, cùng với thân nhân liệt sĩ Lê Thái Nhiệm sẽ còn phải tiếp tục chờ đợi đến bao giờ mới nhận được kết quả giải quyết cuối cùng của cơ quan chức năng. Câu trả lời xin gửi về chính quyền tỉnh Nghệ An.

Sự im lặng đáng sợ

Ngoài hai bài phản ánh về chính sách đối với người có công kể trên, Báo CCB Việt Nam còn có nhiều bài viết phản ánh các vấn đề nổi cộm, liên quan đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tại số báo tháng 1-2024, có bài viết “Vì sao dự án xây dựng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2: Hai lần khánh thành vẫn chưa xong?”. Bài viết phản ánh về một dự án nổi cộm, gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là sự kêu cứu của nhiều doanh nghiệp, nhà thầu tại tỉnh Nghệ An đã tham gia xây dựng, cung cấp nguyên vật tư, vật liệu trong quá trình xây dựng dự án này. Dù lễ khánh thành lần thứ 2 đã được tổ chức vào ngày 19-5-2023 với nhiều cam kết (khánh thành lần thứ nhất vào ngày 26-2-2020), hiện đã là tháng 7-2024 nhưng bệnh viện ngàn tỷ này vẫn còn “đắp chiếu”. Còn các doanh nghiệp trước đây “may mắn” trở thành đối tác, nhà thầu phụ cho dự án bệnh viện này không biết tìm ai để thanh, quyết toán tài chính - dù đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi.

Tiếp đến là số báo 1532, ra ngày 20-3-2024 với tiêu đề bài viết: “Cần làm rõ thông tin xung quanh việc bổ nhiệm Phó giáo sư”. Đây là phản ánh của các giảng viên Khoa Tâm lý - Trường đại học Vinh về “Quy trình bổ nhiệm Phó giáo sư (PGS) cho ông N.N.A có nhiều khuất tất, chưa đáp ứng được các điều kiện bắt buộc được quy định tại Khoản 6, Điều 7, Quyết định số 1237/QĐ-ĐHV ngày 17-10-2016 của Hiệu trưởng Trường đại học Vinh”. Được biết, ông N.N.A hiện là PGS, giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, Trường sư phạm - Trường đại học Vinh. Dù rằng trước đó, ngày 6-3-2024, Đảng bộ Trường đại học Vinh đã thành lập đoàn kiểm tra đối với các phản ánh mà giảng viên đã phản ánh. Thế nhưng đến nay, theo những người có trách nhiệm của Trường đại học Vinh cho biết: “Vẫn chưa có kết quả kiểm tra đối với sự việc của ông N.N.A”.

Tất cả các bài viết kể trên, PV Báo CCB Việt Nam đã tác nghiệp, đăng tải theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng cho đến nay, Báo CCB Việt Nam vẫn không nhận được sự trả lời của các cơ quan có trách nhiệm tại tỉnh Nghệ An (Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương) về vấn đề, sự việc đã phản ánh về trường hợp của ông Hoàng Văn Cúc và liệt sĩ Lê Thái Nhiệm nêu ở trên. Đặc biệt là sự im lặng của Trường đại học Vinh và Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, liên quan đến việc bổ nhiệm PGS cho ông N.N.A và Dự án bệnh viện ngàn tỷ dù hai lần khánh thành đến nay vẫn... “đắp chiếu”!

Việc không trả lời, phúc đáp về các vấn đề mà Báo CCB Việt Nam đã phản ánh, là vi phạm quy định tại Luật Báo chí hiện hành và Quyết định 62/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Không những thế, đó còn là sự im lặng vô cảm, đáng sợ!

Tác giả: Thế Sơn

Nguồn tin: cuuchienbinh.vn