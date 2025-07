Tỉnh Nghệ An cử 3 đoàn cấp tốc lên miền núi chỉ đạo ứng phó mưa lũ

Đoàn do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lê Hồng Vinh dẫn đầu hiện đang có mặt xã Con Cuông cùng chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lũ cuốn trôi cầu treo tại xã Mường Quàng, Nghệ An ngày 22/7.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An còn có đoàn do ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn và đoàn do ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, các đoàn công tác của tỉnh Nghệ An sẽ kiểm tra hiện trường tại các điểm xung yếu, bị thiệt hại nặng ở các xã miền Tây của tỉnh này, đồng thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trong nhiều ngày qua, trên địa các xã miền Tây Nghệ An có mưa to đến rất to gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (BCHPCTT - TKCN&PTDS) tỉnh Nghệ An, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở tại các vùng miền núi là rất lớn.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ kỷ lục.

Ngoài ra, trước nguy cơ lũ lớn đổ về, vào tối 22/7, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành thông báo khẩn về việc Thủy điện Bản Vẽ, công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, tiến hành điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả lớn nhằm cắt giảm lũ.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du của Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, nhấn mạnh việc khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh này đã có 1 người mất tích và 1 người bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ từ bão Wipha (bão số 3).

Nghệ An hiện đã đã di dời 305 hộ dân tới nơi trú tránh an toàn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV