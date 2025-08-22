Thép Xanh Nam Định chiêu mộ hậu vệ Hà Lan cao gần 2m

Mitchell Clement Dijks gia nhập Thép xanh Nam Định.

Trang chủ Thép Xanh Nam Định xác nhận chiêu mộ thành công hậu vệ Hà Lan cao gần 2m sau ít tuần thử việc: “Câu lạc bộ Nam Định xin trân trọng giới thiệu tân binh tiếp theo của đội - Mitchell Clement Dijks”.

Mitchell Dijks sinh năm 1993 tại Hà Lan, sở hữu chiều cao 1m94 và thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax, sau đó trải qua nhiều CLB như Heerenveen, Willem II, Norwich City, Jong Ajax, Bologna, Vitesse và Fortuna Sittard. Ngoài ra, hậu vệ 32 tuổi người Hà Lan cũng từng khoác áo U16, U18, U19 và U21 Hà Lan.

Mitchell Dijks hiện được Transfermarkt định giá 600.000 euro. Năm 2019, khi thi đấu cho CLB Bologna, giá chuyển nhượng của ngoại binh này lên tới 5 triệu euro. Cũng năm ấy, AC Milan từng gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu euro tới Bologna để chiêu mộ Mitchell Dijks nhằm thay thế cho Theo Hernendes nhưng không được toại nguyện.

Sự xuất hiện của Mitchell Dijks được coi là miếng ghép hoàn hảo để Nam Định hoàn thiện hàng thủ cho mục tiêu chinh phục 4 đấu trường ở mùa giải 2025/26. Những năm tháng thi đấu đỉnh cao tại châu Âu có thể giúp Mitchell Dijks chứng tỏ mình ở V-League, đội đang rất muốn tiến xa ở các giải đấu quốc tế trong năm nay.

Với Mitchell Dijks, lực lượng ngoại binh của Nam Định đã lên tới 11 người, gồm Lucas Alves, Caio César, Mahmoud Eid, Percy Tau, Njabulo Blom, Romulo, Kyle Hudlin, Brenner, Caique và Kevin Phạm Ba.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn